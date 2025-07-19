Pahayag ni Sheikh Naim Qassem, Kalihim-Heneral ng Hezbollah
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang seremonyang ginanap bilang paggunita kay Shaheed Ali Karki, binigyang-diin ni Sheikh Naim Qassem, Kalihim-Heneral ng Hezbollah, ang kahalagahan ng sandatang pang-resistensya bilang tagapagtanggol ng seguridad ng Lebanon laban sa mga banta ng Israel. Aniya, ang grupo ay mahigpit na sumusunod sa kasunduan sa tigil-putukan, habang paulit-ulit itong nilalabag ng Israel.
Mga Pangunahing Punto:
Pinuri ng Hezbollah ang papel ng resistensya sa paghadlang sa paglusob ng Israel sa Beirut noong digmaang "Awli al-Baas".
Sinabi ni Qassem na isinakatuparan ng Hezbollah ang lahat ng probisyon ng kasunduan sa timog ng Litani River, samantalang tuluyan itong binalewala ng Israel sa mahigit 3,800 paglabag.
Ayon sa kanya, ang layunin ng Amerika sa panukalang bagong kasunduan ay alisin sa talaan ang mga agresyon ng Israel sa nakaraang walong buwan, na tila wala itong nangyari.
Binatikos niya ang Israel sa pagsalakay sa Syria at Iran, at sinabing layunin ng mga ito ay pahinain ang anumang puwersa ng resistensya sa rehiyon.
Iginiit niyang ang mga armas ng Hezbollah ay hadlang sa ambisyon ng Israel na palawakin ang kapangyarihan nito, at na ito ay tagapagtanggol ng mga yaman, lupain, at kinabukasan ng Lebanon.
Babala at Paninindigan:
Tinukoy ni Qassem ang tatlong pangunahing banta sa Lebanon—Israel, mga ekstremistang pangkat sa hangganan ng Syria, at ang Estados Unidos.
Binigyang-diin niya na habang buhay ang mga mandirigma ng resistensya, hindi makakamit ng Israel ang layunin nitong hatiin ang rehiyon at palawakin ang impluwensya nito. Hinimok niyang huwag pagtuunan ng pansin ang di-umano’y sigalot sa pagitan ng Hezbollah at Amal, dahil mayroong matatag na estratehikong ugnayan sa pagitan ng dalawang grupo.
