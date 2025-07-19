Pagkakasara ng Port ng Eilat: Dagok sa Ekonomiya ng Israel
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Port ng Eilat, na matatagpuan sa pinakatimog na bahagi ng Israel, ay nasa bingit ng tuluyang pagsasara dahil sa matinding pagbagsak ng kita, kawalan ng seguridad sa Red Sea, at patuloy na pag-atake mula sa armadong pwersa ng Yemen. Ayon sa ulat ng Israelianong pahayagang Calcalist, itinuturing itong isang "tagumpay ng mga Houthis" at isang "pagkatalo para sa ekonomiya ng Israel."
Mga Pangunahing Detalye:
Nagsimula ang paghina ng operasyon ng pantalan mula Nobyembre 2023 dahil sa mga banta sa seguridad sa Strait of Bab al-Mandeb, na nasa kontrol ng grupong Ansarullah (Houthis).
Naitala ang pagbaba ng kita ng pantalan ng halos 80% sa 2024 kumpara sa nakaraang taon, na nagdulot ng seryosong krisis sa pananalapi.
Ang pamahalaang lungsod ng Eilat ay nagsagawa ng pagbubulilyaso sa bank accounts ng port dahil sa hindi pagbabayad ng buwis, habang ang pamahalaan mismo ay tinuring ang port na isang pribadong negosyo na maaaring pabayaan.
Epekto sa Estratehiya at Seguridad:
Ayon sa National Emergency Authority ng Israel, ang pagsasara ng port ay makakaapekto sa:
Operasyon ng mga bangkang pandagat
Logistikal na suporta sa hukbong dagat ng Israel
Serbisyo sa pipeline ng langis mula Eilat papuntang Ashkelon
Pag-export ng potash mula sa Dead Sea, na posibleng mapilitan sa mas mahal at mas hindi episyenteng ruta sa Ashdod
Galit sa Loob ng Israel:
Mahigit 50% ng kita ng port ay mula sa mga imported na sasakyan—tinatayang 150,000 units noong 2023, karamihan mula sa Silangang Asya.
Ngunit tinuligsa ang gobyerno sa kakulangan ng suporta, lalo na’t tinulungan nito ang mga airline at fashion companies noong pandemya, ngunit iniwan ang port sa kagipitan.
Ang mga tagapangasiwa ng Eilat port ay naniniwalang ang sitwasyong ito ay hindi lamang isang pagkatalo sa larangan ng ekonomiya kundi pati na rin sa estratehiyang militar. Tinawag nila itong tagumpay para sa Houthis sa parehong aspeto—walang putok ng baril pero napilay ang timog na pasukan ng Israel.
