Panawagan ng UN para sa Imbestigasyon sa Karahasan sa Suwayda, sa Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nanawagan ang Mataas na Komisyoner ng Karapatang Pantao ng United Nations para sa agarang, independiyente, at transparent na imbestigasyon kaugnay sa madugong karahasan sa lalawigan ng Suwayda sa katimugang Syria. Ayon sa mga ulat, mahigit 600 katao ang nasawi sa mga sagupaan.
Pangunahing Detalye:
Si Volker Türk, Komisyoner ng UN, ay humiling ng tigil-kaagad sa karahasan at iginiit ang proteksyon ng lahat ng mamamayan bilang pangunahing priyoridad.
Binanggit niya ang mga ulat ng malawakang paglabag sa karapatang pantao: ilegal na mga pagbitay, pamamaslang, pagdukot, pagsira ng pribadong ari-arian, at pagnanakaw sa mga tahanan.
Ang mga grupong sangkot umano sa karahasan ay binubuo ng mga tauhan ng seguridad, lokal na armadong pwersa, at miyembro ng komunidad ng Druze at mga nomadikong tribo.
Naitala rin ang malawakang paglikas ng mga residente mula sa mga bayan sa Suwayda.
Konteksto ng Alitan:
Kasunod ng ilang araw ng labanan, umatras ang mga puwersa ng pamahalaang Joulani mula sa rehiyon.
Ang ilan sa mga nomadikong tribo—na kabilang sa mga puwersang umatake—ay nag-udyok sa mga komunidad ng tribo na magdeklara ng digmaan laban sa Druze sa lugar.
Binigyang-diin ni Türk na ang paghihiganti at karahasang pantapat ay hindi solusyon, at mahalaga ang mga hakbang para maiwasan ang pag-ulit ng tensiyon. Isinusulong ng UN ang pananagutan at hustisya para sa lahat ng biktima.
