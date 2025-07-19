Pahayag ni Donald Trump ukol sa Nuclear Program ng Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Naglabas ng bagong pahayag si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kung saan iginiit niya na napahina at nawasak na umano nila ang kapasidad nuklear ng Iran. Ang pahayag ay tila tugon sa mga ulat na nagsasabing tanging pasilidad sa Fordow ang tunay na naapektuhan ng mga pag-atake.
Mga Pangunahing Detalye:
Ayon kay Trump, tatlong pasilidad nuklear sa Iran ang pinuntirya sa isang operasyong militar, na nagresulta umano sa “pagkasira ng matagalang kapasidad” ng bansa sa larangang nuklear.
Gayunpaman, ayon sa mga ulat mula sa intelligence services ng Amerika, tanging ang Fordow site ang nasira, at hindi lubos na napinsala ang buong programang nuklear.
Binanggit ni Trump ang pahayag na ito habang nakikipagpulong sa mga senador mula sa Republican Party.
Mga Karagdagang Komento:
Inihayag din niya na inaasahang mapalaya ang 10 pang bilanggo mula sa Gaza sa lalong madaling panahon.
Ipinahayag ni Trump ang pag-asa na matapos na ang digmaan sa Gaza sa nalalapit na hinaharap.
Patuloy ang pagtatalo sa mga tunay na epekto ng naturang operasyon sa Iran, lalo pa’t iba’t ibang ulat ang lumilitaw hinggil sa lawak ng pinsala. Kung nais mo ng mas masusing pagsusuri batay sa mga karagdagang ulat, handa akong tumulong pa.
