Paglipat ng 284 Afghani Returnees sa Lalawigan ng Daikundi

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa harap ng tumitinding bilang ng mga Afghan migrants na bumabalik sa kanilang bayan mula sa Iran, iniulat ng lokal na media ang paglilipat ng 284 tao patungong Daikundi, Afghanistan. Dahil sa pagsisiksikan at hamon sa transportasyon mula sa hangganan patungong mga tirahan, aktibong tumugon ang mga boluntaryong grupo.
Mga Pangunahing Detalye:
Ayon kay Seyyed Mohammad Shirzadi, isang boluntaryong tagapagligtas sa Herat, ang mga migranteng naghihintay ng tatlong araw sa Molana Jami Park ay nailipat sa pamamagitan ng 7 van, gamit ang pondong humigit-kumulang 160,000 Afghani.
Sinamahan ang mga returnees hanggang sa kani-kanilang mga tahanan sa apat na distrito ng Daikundi, sa tulong ng mga lokal na team at donasyong mula sa mamamayan.
Mga Hamon at Kalagayan:
Marami sa mga returnees ang dumanas ng matinding kahirapan sa ekonomiya, pati na rin ng emosyonal at sikolohikal na paghihirap matapos ma-deport.
Walang tiyak na bilang ang kabuuang naibalik, ngunit ilang nakapanayam sa Daikundi ang nagsabing nahaharap sila ngayon sa mga problema sa tirahan at trabaho.
Ang operasyon ay patunay ng aktibong pakikilahok ng komunidad sa pagtulong sa mga kababayang biktima ng sapilitang pagbabalik. Kung gusto mong pag-aralan pa ang mga epekto nito sa lipunan at ekonomiya ng rehiyon, pwede ko rin gawin iyon kasama mo.
