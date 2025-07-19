Babala ni Erdogan tungkol sa mga Paglabag ng Israel laban sa Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang pakikipag-usap sa telepono kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia, nanawagan si Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey sa Israel na igalang ang soberanya ng Syria. Binigyang-diin niya ang panganib ng umiigting na alitan sa rehiyon sa gitna ng mga aksyon na nagdudulot ng destabilisasyon.
Pangunahing Pahayag:
Ayon sa tanggapan ng Turkish presidency, tinuturing ni Erdogan na ang mga paglabag sa Syria ay banta sa kapayapaan ng buong Gitnang Silangan.
Nanawagan siya ng pagpigil at muling ipinahayag ang paninindigan ng Turkey sa pananatili ng katatagan sa rehiyon sa pamamagitan ng diplomasya.
Panig ng Russia:
Ayon sa pahayag ng Kremlin, kapwa sumang-ayon sina Putin at Erdogan sa pangangailangang pabilisin ang mga hakbang para sa kapayapaan sa Syria sa pamamagitan ng dayalogo at pagpapalakas ng pambansang pagkakaisa.
Usapin sa Ukraine:
Napag-usapan din ng dalawang pangulo ang digmaan sa Ukraine, kung saan binanggit ang posibilidad ng ikatlong round ng peace talks sa Istanbul. Muling tiniyak ni Erdogan ang kahandaan ng Turkey sa pag-host ng mga susunod na negosasyon.
