Babala ni Ambassador Huckabee sa Israel Kaugnay ng Visa para sa Kristiyano

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagpahayag ng matinding pag-aalala si U.S. Ambassador to Israel Mike Huckabee hinggil sa bagong patakaran ng Israel na umano’y humahadlang sa pagpasok ng mga Kristiyanong grupo, lalo na ang mga ebanghelikal na turista at pilgrim. Sa kanyang sulat sa Ministro ng Panloob ng Israel, mariing pinuna niya ang mga visa restrictions at nagbabala sa posibleng diplomatikong tugon.
Mga Pangunahing Punto:
Inihayag ni Huckabee ang “matinding pagkadismaya” sa polisiya, at sinabing maaaring ideklara ng U.S. Embassy ang Israel bilang hindi kaaya-aya para sa mga institusyong Kristiyano.
Binalaan din niya ang mga Amerikanong Kristiyano tungkol sa posibleng hindi magandang pagtanggap at hinikayat ang muling pagsusuri sa paglalakbay sa mga sinasakop na teritoryo.
Nagbanta siya ng "reciprocal measures"—kabilang ang posibleng paghigpit ng visa sa mga Israeli na bumibiyahe sa U.S.
Reaksyon mula sa Israel:
Nagulat si Interior Minister Moshe Arbel sa nilalaman ng liham, lalo’t ipinaabot ito sa matataas na opisyal bago siya direktang tinawagan.
Tiniyak niyang sinasagot ng kanyang opisina ang lahat ng visa inquiries, ngunit nanatiling hindi nareresolba ang isyu.
Konsekwensiya Diplomatiko:
Bagamat kilalang tagasuporta ni Huckabee ng Israel, ang kanyang publikong batikos ay nagpapakita ng lalim ng sigalot, lalo sa usapin ng access para sa religious tourism.
Ang liham ay ipinadala sa prime minister, presidente, foreign minister, at speaker ng Knesset, na nagpapahiwatig ng lalim ng pagkabahala ng U.S.
Isang sensitibong banggaan ito sa pagitan ng mga matagal nang kaalyado. Kung gusto mong suriin ang lawak ng epekto nito sa ugnayan ng dalawang bansa o ang implikasyon nito sa internasyonal na kalayaang panrelihiyon, handa akong tumulong pa roon.
