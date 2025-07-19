Pahayag ni Abu Ubaida tungkol sa Patuloy na Laban ng Hamas at Kritisismo sa Mundo ng mga Arabo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kanyang unang talumpati mula noong Marso, ipinahayag ni Abu Ubaida, tagapagsalita ng Izz al-Din al-Qassam Brigades, ang armadong sangay ng Hamas, ang patuloy na estratehiya ng resistensya laban sa Israel at matinding pagpuna sa mga pamahalaang Arabo at Islamiko. Binanggit niya ang kawalan ng aksyon ng ilang mga lider habang pinupurihan ang mga alyado tulad ng Yemen.
Estratehiya ng Resistensya:
Sinabi niyang nakapinsala ang Hamas ng daan-daang sundalo ng Israel at libu-libu ang nagdusa ng sikolohikal na trauma.
Ipinagmamalaki ang mga bagong taktika ng brigada tulad ng pag-target sa mga sundalong Israeli upang isagawa ang pagdakip.
Itinataguyod ng Hamas ang “estratehiya ng pagkapinsala” at pangmatagalang labanan sa pamamagitan ng operasyong pang-sorpresa.
Kritisismo sa Mundo Arabo at Islamiko:
Mahigpit ang pagpuna ni Abu Ubaida sa mga lider ng bansa sa Gitnang Silangan, sinasabing taglay nila ang “dugo ng mga bata sa kanilang mga kamay” dahil sa pananahimik.
Iginiit niyang ang Israel ay patuloy sa pag-atake dahil tiwala ito sa kawalan ng kaparusahan at pagbili ng katahimikan.
Binigyang-puri ang grupong Ansarullah (Houthis) sa Yemen dahil sa aktibong pakikibaka at suporta sa Gaza.
Usapin ng mga Bilanggong Israeli:
Ibinunyag ni Abu Ubaida na ilang beses nang inalok ng Hamas ang isang “komprehensibong kasunduan” para sa pagpapalaya ng mga bihag, subalit tinanggihan ng pamahalaan ni Netanyahu.
Binalaan ng Hamas na kung hindi makakamit ang kasunduan, hindi sila muling babalik sa mga dating alok tulad ng pag-release ng 10 bilanggo.
Panawagan sa mga Katiwala ng Israel:
Nanawagan siya sa mga informant at kakutsaba ng Israel na magsisi bago mahuli ang lahat.
Sinabing ang paggamit ng mga Arabeng ahente ay senyales ng desperasyon ng Israel.
Paninindigan ng Hamas:
Naninindigan ang grupo na ang tanging solusyon para sa mga bihag ay sa pamamagitan ng kasunduan batay sa kanilang mga kundisyon.
Pinuri ang tatag at sakripisyo ng mamamayang Palestinian bilang pangunahing sanhi ng pagkabigo ng Israel sa Gaza.
Isang masalimuot at matinding talumpati ito na nagbibigay boses sa paninindigan at damdamin ng Hamas sa kasalukuyang yugto ng alitan. Kung gusto mong i-analisa pa ito batay sa perspektibong pang-geopolitikal o komunikasyong pampubliko, handa akong sumabay.
