Pag-atake ng Saraya al-Quds sa Puwersang Israeli sa Khan Younis

Ayon sa ulat ng Saraya al-Quds, armadong sangay ng Islamic Jihad Movement, isang espesyal na operasyong militar ang isinagawa kamakailan sa Khan Younis, timog Gaza, kung saan tinarget ng grupo ang isang sasakyang sinasabing may lulan na undercover na sundalo ng Israel. Gamit ang RPG at kasunod na direktang sagupaan, iniulat na nagresulta ito sa pagkamatay at pagkasugat ng mga tauhan sa loob ng sasakyan.
Mga Pangunahing Detalye:
Ang pag-atake ay isinagawa sa Jalan Street sa Khan Younis gamit ang RPG, kasunod ang pakikipagbarilan at paghagis ng granada.
Ayon sa pahayag, ang mga nasa loob ng sasakyan ay tinamaan—ilan ang naiulat na nasawi, ang iba ay nasugatan.
Sa parehong araw, sinabi ng Saraya al-Quds na kinanyon din nila ang mga lugar sa Sderot, Mefalsim, at Nir Oz malapit sa hangganan ng Gaza.
Konteksto ng Alitan:
Ang pag-atake ay bahagi ng mas malawak na kampanyang tinatawag na “Al-Aqsa Flood,” bilang tugon sa mga krimen at masaker ng Israel sa Gaza.
Kaakibat ng grupo, ang iba pang paksiyon ng resistensya sa Gaza ay patuloy din sa pagharap sa puwersa ng Israel sa iba’t ibang antas ng operasyon.
