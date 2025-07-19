Mataas na Bilang ng Pagpapakamatay sa Hanay ng mga Sundalong Israeli

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa ulat ng Army Radio at mga hindi opisyal na pinagmumulan, umabot sa 18 sundalo ng Israel ang nagpakamatay mula Enero hanggang Hulyo 2025—isang bilang na doble sa naitala sa parehong yugto noong 2024. Sa kabila nito, tumanggi ang militar na maglabas ng opisyal na datos.
Mga Pangunahing Detalye:
15 kaso ng pagpapakamatay ang naiulat sa unang kalahati ng taon, at 3 kaso pa ngayong Hulyo.
Noong 2024, 9 kaso ang naitala sa parehong panahon; noong 2023, 11 kaso bago magsimula ang digmaan sa Gaza.
Humigit-kumulang 43% ng mga nasugatang sundalo sa rehabilitasyon ay may post-traumatic stress disorder (PTSD)—batay sa ulat mula Nobyembre 2024.
Reaksyon ng Militar:
Tumanggi si tagapagsalita Efi Doverin ng Israeli Defense Forces (IDF) na maglabas ng detalye, sinabing "Hindi lahat ng impormasyon ay maaaring isapubliko."
Ayon sa mga analisis, ang pagtaas ng insidente ay kaugnay ng matinding epekto ng digmaan sa Gaza, kabilang ang stress, trauma, at kabiguang makabalik sa normal na buhay militar.
Tinatayang Kinabukasan:
Mga 100,000 sundalo ang inaasahang mangangailangan ng psychological treatment bago ang 2030, kalahati sa kanila ay may PTSD.
Ang ulat ay nagpapahiwatig ng malalim na krisis sa kalusugang pangkaisipan sa loob ng militar ng Israel, isang senyales ng matinding epekto ng digmaan hindi lamang sa mga sibilyan kundi pati sa hanay ng mga sundalo. Kung nais mong talakayin pa ito sa kontekstong sosyolohikal o pang-kalusugan, handa akong tumulong.
………………
328
Your Comment