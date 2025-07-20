Opisyal na Petsa ng Operasyon para sa Pamamahala ng Paglalakbay ng mga Pilgrim sa Arbaeen 1404: Mula Agosto 3 hanggang Agosto 16, 2025

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Central Headquarters ng Arbaeen ni Imam Hussein (AS) ay naglabas ng Unang Paunawa, na nagsasaad na ang opisyal na pagsisimula at pagtatapos ng operasyon para sa pamamahala ng paglalakbay ng mga pilgrim sa Arbaeen 1404 ay mula Agosto 3 hanggang Agosto 16, 2025.
Nilalaman ng Paunawa Bilang Isa ng Central Headquarters ng Arbaeen 1404:
"Kami ay nananatili sa aming pangako"
Sa ngalan ng Diyos, ang Pinakamahabagin
Ipinapaabot sa mahal na sambayanan at sa mga tagahanga ng Ahlul Bayt (AS), gayundin sa lahat ng nagnanais na lumahok sa paglalakbay ng Arbaeen ni Imam Hussein:
Sa taong 1404, ang Central Headquarters ng Arbaeen ay nagplano ng mga hakbangin batay sa limang pangunahing layunin para sa mga pilgrim:
Seguridad
Kaginhawahan
Kalusugan
Espiritwalidad
Dignidad
Sa ilalim ng slogan na "Kami ay nananatili sa aming pangako", ang operasyon ay magsisimula ayon sa sumusunod na iskedyul. Hinihiling sa lahat ng nagnanais na lumahok sa Arbaeen na sundin ang mga rekomendasyon ng headquarters.
Iskedyul ng Operasyon:
Ang pagpaparehistro ng mga boluntaryong kalahok sa Arbaeen 1404 ay magsisimula sa website ng Samah: www.samah.haj.ir mula Hulyo 18, 2025.
Ang insurance coverage para sa Arbaeen 1404 ay ibibigay ng Moallem Insurance Company at magiging epektibo mula unang araw hanggang ika-30 ng buwan ng Safar.
Limitadong serbisyo mula sa headquarters ay magsisimula sa ika-5 ng Safar (katumbas ng Agosto 8, 2025).
Ang opisyal na operasyon ng pamamahala ng paglalakbay ay mula ika-10 hanggang ika-23 ng Safar (Agosto 3–16, 2025).
Ang Arbaeen ay isang internasyonal na pilgrimage, kaya’t kinakailangan ang pagsunod sa mga regulasyon sa border crossing. Ang mga kalahok ay dapat sumunod sa mga batas ng Iran at Iraq.
Ayon sa kasunduan sa mga opisyal ng Iraq, ang mga Iranian pilgrim ay maaaring lumahok sa Arbaeen gamit ang:
Internasyonal na pasaporte (may hindi bababa sa 6 na buwang bisa)
Pilgrimage passport na inisyu sa pamamagitan ng Sakhā system at Police Man app
Upang matanggap ang mga serbisyo tulad ng transportasyon, insurance, at foreign currency para sa pilgrimage, kinakailangan ang pagpaparehistro sa Samah system.
Mahigpit na inirerekomenda ng headquarters ang pagsunod sa mga tagubilin sa Samah system para sa lahat ng kalahok.
Ang pagpaparehistro ay kinabibilangan ng pagbabayad ng insurance fee, pagtanggap ng tracking code, insurance certificate, at pilgrimage ID card. Pagkatapos nito, ang kalahok ay maaaring makinabang sa mga serbisyo sa itinakdang petsa ng paglalakbay.
