Mapanganib na Plano ng Amerika at Israel para sa West Bank sa Gitna ng Malawakang Pagpatay sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang rehimeng Zionista, sa tulong ng Estados Unidos, ay nagsasagawa ng sapilitang pagpapalayas sa mga Palestino mula sa West Bank habang nagpapatuloy ang malawakang pagpatay sa Gaza. Patuloy ang mga pag-atake ng mga puwersang pananakop at mga settler sa West Bank, kabilang ang East Jerusalem.
Mga Pangunahing Detalye:
Mula Oktubre 7, 2023, sinimulan ng Israel ang isang kampanya ng genocide sa Gaza, na nagresulta sa humigit-kumulang 186,000 patay at sugatan, karamihan ay kababaihan at bata.
Mahigit 11,000 ang nawawala, at daan-daang libo ang naging refugee at nakararanas ng gutom.
Simula Enero 21, nagsagawa ang Israel ng mga operasyong militar sa mga kampo ng Jenin, Tulkarm, at Nour Shams sa hilagang West Bank, na nagdulot ng:
40,000 refugee
Pagkasira ng daan-daang bahay at imprastruktura
Dose-dosenang patay at sugatan
Pagpapalawak ng Pag-atake sa West Bank:
Sa gitna ng genocide sa Gaza, patuloy ang mga paglabag sa West Bank, kabilang ang East Jerusalem:
980 Palestino ang napatay
7,000 ang sugatan
17,500 ang inaresto
Mapanganib na Plano sa Nour Shams Camp:
Ayon sa ulat ng Al-Alam, may plano ang Israel at Amerika na muling itayo ang Nour Shams Camp sa Tulkarm.
Layunin nitong gawing modelo para sa pag-disband ng mga kampo ng refugee sa West Bank at muling tukuyin ang mga ito bilang mga urban zone.
Bagama’t ipinapakita bilang “makatao at pangkaunlaran,” ang proyekto ay naglalayong burahin ang makasaysayang at pampulitikang identidad ng mga kampo bilang simbolo ng karapatang bumalik ng mga refugee.
Tinig ng mga Mamamayan:
“Hindi namin kailangan ng parke o kalsada. Mas mahalaga sa amin ang mga eskinita. Ang parke ay hindi solusyon sa aming mga problema.”
Pangunahing Layunin ng Proyekto:
Pagbuo ng mga kalsada, imprastruktura, at pampublikong parke sa lugar ng mga kampo
Pagpapalayas ng mga residente sa ilalim ng pagbabagong urban
Paglipat ng kontrol sa Palestinian Authority sa ilalim ng mahigpit na seguridad ng Israel
Mga Epekto:
400 pamilya ang inaasahang mapapalayas mula sa Nour Shams dahil sa konstruksyon ng mga bagong kalsada
Pagkawala ng kolektibong alaala at identidad ng mga kampo
Posibleng pagpapalawak ng proyekto sa iba pang kampo sa hilagang West Bank.
