Trump Muling Inulit ang Kanyang mga Pahayag: "Ganap na Nasira ang mga Nuclear Facility ng Iran"

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Muling iginiit ni dating Pangulong Donald Trump na ganap na nawasak ng mga pag-atake ng Amerika ang mga nuclear facility ng Iran. Gayunman, ayon sa mga ulat ng media sa Amerika, isa lamang sa tatlong target na pasilidad ang lubhang nasira, habang ang dalawa ay maaari pang maibalik sa operasyon.
Mga Pangunahing Punto:
Sa kanyang social media account na Truth Social, sinabi ni Trump: “Tatlong nuclear site sa Iran ang ganap na nawasak. Aabutin ng maraming taon bago ito maibalik. Kung nais ng Iran na muling itayo ang mga ito, mas mabuting magsimula sila sa tatlong bagong lokasyon.”
Noong Hunyo 22, tinarget ng Amerika ang Fordow uranium enrichment facility sa timog ng Tehran, at dalawang iba pa sa Isfahan at Natanz.
Ang mga pag-atake ay kasunod ng malawakang opensiba ng Israel laban sa Iran noong Hunyo 13, na nauwi sa 12 araw na digmaan.
Sa digmaan, daan-daang pag-atake ang isinagawa ng Israel sa mga nuclear at military site ng Iran, at ilang siyentipiko ang pinaslang.
Tumugon ang Iran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga missile at drone patungong Israel.
Pagdududa sa Pahayag ni Trump:
Ayon sa ulat ng NBC News, mula sa limang opisyal (kasalukuyan at dating), isa lamang sa tatlong site ang lubhang nasira, habang ang dalawa ay maaaring maayos at muling gamitin sa mga susunod na buwan.
May mas malawak na plano ang Pentagon para sa sunod-sunod na pambobomba, ngunit tinanggihan ito ni Trump dahil sa takot sa mataas na bilang ng mga biktima at posibleng mas malawak na digmaan.
…………
328
Your Comment