Ipinahayag ng Qard al-Hassan Institute sa isang pahayag na hindi ito gumagana sa ilalim ng pangangasiwa ng Central Bank ng Lebanon, at sa kabila ng mga panloob at panlabas na pampulitikang presyon, magpapatuloy ito sa pagbibigay ng mga serbisyong panlipunan at pinansyal nang may lakas at determinasyon.
Mga Pangunahing Punto:
Ang kamakailang direktiba ng Central Bank ng Lebanon hinggil sa pakikitungo ng mga bangko at institusyong pinansyal sa Qard al-Hassan ay bahagi umano ng isang koordinadong kampanyang pampulitika na pinamumunuan ng mga panloob at panlabas na aktor na may kaugnayan sa mga agenda ng Amerika.
Layunin ng mga hakbang na ito ang ekonomikong pag-isolate sa mga institusyong sumusuporta sa kilusang resistensya.
Ayon sa parliamentary bloc na "Loyalty to the Resistance", ang mga aksyon ng Central Bank laban sa Qard al-Hassan at sa mga indibidwal at kumpanyang nasa listahan ng parusa ng Amerika ay lumalampas sa konstitusyon at batas ng Lebanon, at nagsisilbing instrumento ng mga dayuhang patakaran laban sa interes ng sambayanang Lebanese.
Binigyang-diin ng bloc na ang mga ganitong hakbang ay nagbabanta sa panlipunang katatagan ng bansa, lalo na sa panahong higit na kailangan ang pagkakaisa at pagtutol sa panlabas na presyon.
Sa pagtatapos ng pahayag, iginiit ng bloc na ang Qard al-Hassan ay isang non-governmental at non-profit na institusyon na nagbibigay ng serbisyo sa lahat ng mamamayang Lebanese nang walang kinikilingang relihiyon o politika, at magpapatuloy ito sa mga aktibidad nito.
