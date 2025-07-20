Pag-aresto sa Muslim na Klerigo sa Ohio at Malawakang Protesta ng mga Tagasuporta

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Ayman Suleiman, isang Muslim na klerigo na may lahing Egyptian at naninirahan sa Ohio, USA, ay naaresto matapos bumisita sa tanggapan ng imigrasyon upang alamin ang legal na kalagayan ng kanyang pananatili.
Mga Pangunahing Detalye:
Ayon sa mga opisyal ng imigrasyon ng U.S., si Suleiman ay hindi na kwalipikado para sa asylum dahil sa kanyang dating kaugnayan sa isang relihiyosong organisasyon sa Egypt na umano’y may koneksyon sa terorismo.
Si Suleiman ay dating mamamahayag noong panahon ng rebolusyon sa Egypt, at lumipat sa Amerika noong 2014, kung saan nakakuha siya ng asylum noong 2018.
Bago maaresto, siya ay naglilingkod bilang klerigo sa Cincinnati Children’s Hospital.
Reaksyon ng Publiko:
Ang kanyang pag-aresto ay nagdulot ng malawakang protesta sa lokal at pambansang antas.
Isang demonstrasyon ang isinagawa sa Roebling Bridge sa pagitan ng Cincinnati at Covington, kung saan 13 katao kabilang ang 2 mamamahayag ang inaresto ng pulisya dahil sa umano’y paglabag sa kaayusan at pagharang sa mga serbisyong pang-emerhensiya.
Legal na Kalagayan:
Ipinagbawal ng pederal na hukuman ang paglipat ni Suleiman mula sa Ohio, habang inaantabayanan ang pagdinig para sa kanyang aplikasyon sa piyansa.
Ayon sa kanyang mga abogado, malaki ang panganib sa kanyang buhay kung siya ay mapapabalik sa Egypt.
