Pagpanaw ni Prinsipe Waleed Matapos ang 20 Taong Koma

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng Royal Court ng Saudi Arabia ang pagpanaw ni Prinsipe Waleed bin Khalid bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, na kilala bilang “natutulog na prinsipe,” matapos ang 20 taon sa malalim na koma.
Mga Detalye:
Si Prinsipe Waleed ay ipinanganak noong 1990, at noong 2005, habang nag-aaral sa isang military academy sa London, ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan na nagdulot ng matinding pinsala sa utak at naglagay sa kanya sa coma.
Sa kabila ng mga prediksyon ng mga doktor na hindi siya magtatagal, nanatili siyang buhay sa loob ng dalawang dekada sa ilalim ng espesyal na pangangalaga sa ospital at sa kanilang tahanan.
Ang kanyang ama, si Khalid bin Talal, ang nag-anunsyo ng kanyang pagpanaw mula sa isang medikal na pasilidad sa Saudi Arabia.
