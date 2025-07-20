Hamas Nanawagan ng Pandaigdigang Pagkilos Laban sa Genocide sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nanawagan ang Hamas sa isang pandaigdigang pagkilos bilang pagtutol sa patuloy na genocide at gutom na isinasagawa ng Israel sa Gaza.
Mga Panawagan ng Hamas:
Hinikayat ang mga mamamayan ng mundo, lalo na ang mga Arabo at Muslim, na magsagawa ng malawakang demonstrasyon at aktibidad ng pakikiisa.
Layunin ng pagkilos ang pagtigil sa brutal na agresyon at pagwawakas ng makahayop na blockade sa Gaza.
Iminungkahi na ang Linggo at mga susunod na araw ay maging mga araw ng pandaigdigang pagkilos, upang ilantad at kondenahin ang mga krimen ng genocide at gutom laban sa mga inosenteng sibilyan—lalo na mga bata, kababaihan, at may sakit.
Panawagan sa Pagkakaisa:
“Magkaisa ang lahat ng puwersa sa mundo—mula sa mga bansang Arabo, Islamiko, at pandaigdigan—upang maging isang tinig ng pakikiisa sa Gaza at pagtutol sa genocide na sumasaklaw sa mahigit dalawang milyong Palestino.”
Pahayag mula sa Opisina ng Media sa Gaza:
Nanawagan ng pagbubukas ng ligtas at permanenteng humanitarian corridors sa ilalim ng direktang internasyonal na pangangasiwa.
Hiniling ang pagwawakas ng politisasyon ng humanitarian aid at ang pag-alis ng kontrol ng Israel o mga kasabwat na grupo sa pamamahagi ng tulong.
Kalagayan sa Gaza:
Ayon sa Ministry of Health, 98 ang namatay at 511 ang nasugatan sa loob ng huling 48 oras.
Nakakaranas ang Gaza ng walang kapantay na taggutom, dulot ng sistematikong gutom bilang bahagi ng genocide, na nagdudulot ng matinding krisis sa kalusugan.
