Ni Mga Hayop ay Hindi Pinatawad: 117 Tupa Pinatay ng mga Israeli Settler sa West Bank

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang malagim na insidente ang naganap sa Northern Jordan Valley sa hilagang-silangang bahagi ng West Bank, kung saan 117 tupa ang pinatay ng mga Israeli settler gamit ang mga kutsilyo at bala.
Mga Pangunahing Detalye:
Ayon kay Mahdi Daraghmeh, pinuno ng lokal na konseho sa Northern Jordan Valley, pinalibutan ng mga settler ang mga tupa sa lugar ng Al-Shak mula madaling araw hanggang umaga ng Biyernes.
Tinawag ni Daraghmeh ang insidente bilang isang kriminal na gawain at sistematikong terorismo na layong burahin ang presensyang Palestino sa rehiyon.
Matapos ang insidente, nakabawi ang mga residente ng bahagi ng kawan matapos tumakas ang mga salarin.
Itinuturing ito bilang pag-atake sa buong komunidad ng mga Palestinong umaasa sa hayop bilang kabuhayan.
