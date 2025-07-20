Ipinahayag ni Ayatollah Seyyed Hashem Hosseini Bushehri, pangulo ng Samahan ng mga Guro sa Seminaryo ng Qom, ang kanyang pakikiramay sa pagpanaw ni Ay

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Ayatollah Seyyed Hashem Hosseini Bushehri, pangulo ng Samahan ng mga Guro sa Seminaryo ng Qom, ang kanyang pakikiramay sa pagpanaw ni Ayatollah Gholamali Naeim-Abadi, isang kilalang klerigo at miyembro ng Assembly of Experts.
Nilalaman ng Mensahe ng Pakikiramay:
"Kami ay pag-aari ng Diyos at sa Kanya kami babalik."
Si Ayatollah Naeim-Abadi ay isang kilalang tagapagtaguyod ng rebolusyong Islamiko, na aktibong lumaban sa rehimeng Shah.
Pagkatapos ng rebolusyon, nagsilbi siya sa iba't ibang tungkulin tulad ng:
Imam ng Friday Prayer
Kinatawan ng Supreme Leader sa Bandar Abbas
Miyembro ng Assembly of Experts
Kilala siya sa kanyang mga gawaing akademiko, pagtuturo, pagsulat ng mga aklat sa Islamic sciences, at aktibong papel sa larangan ng lipunan, politika, at kultura sa seminaryo at unibersidad.
Pangwakas na Mensahe:
"Ako ay taos-pusong nakikiramay sa lahat ng naulila, mga kaanak, at mga tagahanga ng yumaong klerigo. Nawa’y pagkalooban siya ng Diyos ng mataas na antas sa kabilang buhay, at bigyan ng lakas at gantimpala ang kanyang mga naiwan."
