Pag-libing ng Komandante ng IRGC Isinagawa sa Shiraz

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ginanap ang seremonya ng libing ni Martir Major General Gholam-Hossein Ghaib-Parvar, dating deputy commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), noong Sabado sa Shah Cheragh Shrine sa lungsod ng Shiraz. Dumalo sa seremonya ang mga matataas na opisyal, mga komandante ng militar, at mga mamamayan.
Si Ghaib-Parvar ay dating pinuno ng Basij forces, at ayon sa opisyal na ulat, pumanaw siya dahil sa mga pangmatagalang pinsala na natamo noong Iran-Iraq War.
Sa loob ng halos limampung taon ng serbisyo, kinilala siya sa kanyang katapatan sa bayan at sa kanyang malalim na ugnayan sa publiko.
Ayon kay Major General Mohammad Jafar Asadi, deputy commander ng Khatam al-Anbiya Headquarters:
“Si Martir Ghaib-Parvar ay naglingkod sa bayan nang may debosyon sa loob ng halos limampung taon. Mula sa unang araw ng digmaan, siya ay nasa harapan ng labanan at nanatiling malapit sa mamamayan sa buong buhay niya.”
Pambansang Paggunita: Ang libing ay naging isang makabuluhang sandali ng pambansang paggalang sa isang lider na kinikilala sa kanyang matatag na pagtatanggol sa Islamic Republic at sa kanyang maimpluwensyang papel sa mga programang panlipunan at pangkultura ng IRGC.
