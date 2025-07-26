Ireland at Spain, Sumang-ayon sa France sa Pagkilala sa Estado ng Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ireland at Spain ay nagpahayag ng suporta sa desisyon ng France na kilalanin ang Palestina bilang isang malayang bansa.
Pedro Sánchez, Punong Ministro ng Spain: Tinawag ang hakbang na ito bilang mahalagang hakbang para mapanatili ang solusyon ng dalawang estado.
Simon Harris, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Ireland: Inilarawan ito bilang “makabuluhang ambag sa pangmatagalang kapayapaan.”
Emmanuel Macron, Pangulo ng France, ay nag-anunsyo na sa Setyembre 2025, opisyal na kikilalanin ng France ang Palestina sa United Nations General Assembly.
- Aniya: “Posible ang kapayapaan. Ang desisyong ito ay bunga ng makasaysayang pangako ng France sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Gitnang Silangan.”
Macron ay nanawagan din para sa:
- Agarang tigil-putukan sa Gaza
- Pagpapalaya sa mga bihag ng Israel
- Walang hadlang na pagpasok ng humanitarian aid
Samantala, Germany ay tutol pa rin sa pagkilala sa Palestina, at sinabing ito ay nagpapadala ng “maling mensahe.”
Mga bansang tulad ng Ireland, Spain, at Sweden ay dati nang nagbigay ng opisyal na suporta sa Palestina.
