Bernie Sanders: Ni Isang Dolyar ay Hindi Dapat Ilaan sa Pamahalaang Mamamatay-tao ni Netanyahu

Sa isang matapang na pahayag, si Senador Bernie Sanders ng Estados Unidos ay matinding bumatikos sa pamahalaan ng Israel sa ilalim ni Benjamin Netanyahu, na tinawag niyang rasista at ekstremista.
Mga Pangunahing Punto:
Pagpopondo mula sa Amerika: Ayon kay Sanders, bilyon-bilyong dolyar mula sa buwis ng mga mamamayang Amerikano ang napupunta sa suporta sa pamahalaan ni Netanyahu.
Humanitarian Crisis: Binatikos niya ang Israel sa pagharang ng tulong pang-humanitarian at sa pagdulot ng matinding taggutom sa Gaza.
Mga Biktima: Tinukoy niya na humigit-kumulang 60,000 Palestino ang napatay at 143,000 ang nasugatan dahil sa mga operasyon ng Israel.
Panawagan: Nanawagan si Sanders na itigil ang pagpopondo ng pamahalaang U.S. sa Israel, lalo na sa gitna ng tumitinding panawagan mula sa loob at labas ng bansa para wakasan ang suporta sa digmaan sa Gaza.
