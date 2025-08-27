Ministro ng Digmaan ng Rehimeng Zionista: Hindi kami aatras mula sa Jabal al-Sheikh sa Syria / Magpapatuloy kami sa pagsuporta sa mga Druze

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng Ministro ng Digmaan ng Rehimeng Zionista na ang mga puwersa ng hukbo ng Israel ay mananatili sa Jabal al-Sheikh at sa buffer zone upang protektahan ang mga pamayanang Zionista.
Sa isang mensahe sa platform na “X,” isinulat ni Katz: “Mananatili ang hukbo sa Jabal al-Sheikh at sa buffer zone, sapagkat ang rehiyong ito ay mahalaga para sa proteksyon ng mga pamayanang Golan at Galilea laban sa mga posibleng banta mula sa Syria. Ang desisyong ito ay isa sa mga pangunahing aral mula sa mga pangyayari noong ika-7 ng Oktubre.”
Binigyang-diin din niya na magpapatuloy ang Israel sa pagsuporta sa komunidad ng mga Druze sa Syria.
Kaugnay nito, nagsagawa ng pagpapatibay ng mga posisyong militar ang mga puwersa ng Israel sa nayon ng Rakhleh sa rehiyon ng Jabal al-Sheikh. Ang nayon na ito ay nakatanaw sa tatlong mahahalagang ruta na nag-uugnay sa Damascus, Baalbek, at Beirut. Sa hakbang na ito, ang mga puwersang mananakop ay nasa layong 20 kilometro mula sa Damascus, 50 kilometro mula sa Baalbek, at 60 kilometro mula sa Beirut.
