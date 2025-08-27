Maariv: Nananatili ang Suporta ng Yemen sa Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng Maariv — isang pahayagang gumagamit ng wikang Hebreo — patuloy ang suporta ng Yemen sa Palestina, sa kabila ng mga kamakailang pag-atake ng rehimen ng Israel laban sa Yemen.
Matapos ang pambobomba ng mga eroplanong pandigma ng Israel sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Sana’a gamit ang halos 40 misayl, muling nagsagawa ng pag-atakeng misayl ang mga puwersa ng Ansarullah ng Yemen patungong mga teritoryong sinasakop ng Israel.
Ayon sa mga ulat, isang misayl ang pinakawalan ng sandatahang lakas ng Yemen ngayong umaga patungo sa mga okupadong teritoryo. Sinabi rin ng mga media sa Israel na hindi nakakaapekto ang pambobomba sa Yemen sa kakayahan ng bansa na magsagawa ng mga operasyon laban sa rehimen ng Israel.
Ang insidenteng ito ay patunay na nananatiling matatag ang posisyon ng Yemen sa pagsuporta sa layunin ng mga Palestino, sa kabila ng mga pagsubok at agresyon mula sa panig ng Israel.
