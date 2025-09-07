Ang Plano ng “Dakilang Israel” ay Hindi Maisasakatuparan / Ang Desisyon ng mga Bansang Europeo na Kilalanin ang Bansang Palestina ay Isang Gestong Dip

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Plano ng “Dakilang Israel” ay Hindi Maisasakatuparan / Ang Desisyon ng mga Bansang Europeo na Kilalanin ang Bansang Palestina ay Isang Gestong Diplomatiko
Ipinahayag ng dating miyembro ng National Intelligence Council ng Amerika na ang pangako ng mga Europeo na kilalanin ang bansang Palestina ay isang gestong diplomatiko lamang.
Ang usapin tungkol sa operasyon militar ng rehimeng Siyonista laban sa Gaza, ang ilusyon ng mga pinuno ng rehimen na ito ukol sa “Dakilang Israel”, pahayag ng ilang bansang Europeo hinggil sa desisyon na kilalanin ang bansang Palestina, at ang mga pag-aangkin ng Israel para sa pagpapatupad ng kapangyarihan sa West Bank ay ilan sa pinakamahalagang kaganapan kamakailan kaugnay ng isyu ng Palestina, na nagdulot ng mga tanong at kalituhan tungkol sa kinabukasan ng kasong ito at sa kapalaran ng mga Palestino. Kaugnay nito, si Propesor Paul Pillar, dating miyembro ng National Intelligence Council ng Amerika, ay sumagot sa mga tanong ng mamamahayag ng ABNA. Siya ngayon ay non-resident member ng Quincy Institute at senior non-resident fellow ng Security Studies Center ng Georgetown University.
ABNA: Ano sa tingin ninyo ang magiging bunga ng operasyong militar laban sa Gaza para sa Israel, at ano ang mangyayari sa mga mamamayan ng Gaza na tumatangging lisanin ang kanilang lupain?
Pillar: Ang operasyong militar ng Israel sa Gaza, kalakip ang pagbabawas ng tulong na nagdulot ng matinding gutom, ay nagresulta sa lalong pagkamuhi sa Israel. Ang pagbabago ng opinyon ng publiko laban sa Israel sa mga bansang tradisyunal na malakas ang suporta rito — lalo na sa Estados Unidos at Alemanya sa nakalipas na dalawang taon — ay kapansin-pansin. Sa Gaza, ang pagpapatuloy ng operasyong militar ng Israel ay hindi magdadala ng mas maraming kapayapaan o seguridad. Sa halip, kahit na magpatuloy o hindi ang Hamas bilang isang organisadong puwersa, malamang na magpapatuloy ang armadong paglaban mula sa mga nagngangalit na Palestino. Hindi iiwan ng mga tao sa Gaza ang kanilang lupain, kahit na patuloy nilang mararanasan ang matinding pagdurusang dinanas nila sa nakalipas na dalawang taon.
ABNA: Magiging totoo ba ang desisyon ng mga bansang Europeo na kilalanin ang bansang Palestina sa ilalim ng presyon ng Amerika at Israel?
Pillar: Ilan sa mga pamahalaan na nagbigay ng pahayag tungkol sa pagkilala sa bansang Palestina ay iniuugnay ang aksyong ito sa mga darating na pangyayari at kaganapan sa Gaza. Kaya kung, halimbawa, magawa ng Estados Unidos na ipakita ang diumano’y progreso tungo sa isang tigil-putukan, maaaring umatras ang ilan sa mga bansang ito mula sa pagkilala. Dapat nating tandaan na ang pangakong kilalanin ang Palestina ay mananatiling isang gestong diplomatiko, at hangga’t hawak ng Israel ang kontrol sa mga lupaing Palestino, ang pagbubuo ng bansang Palestina ay hindi magiging mas malapit sa katotohanan.
ABNA: Bakit tumanggi ang Estados Unidos na magbigay ng visa para sa mga lider ng Palestinian Authority?
Pillar: Matagal nang may anti-Palestinian na tindig ang pamahalaan ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, bilang suporta kay Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel. Ang hindi pagbibigay ng visa para sa mga lider ng Palestinian Authority ngayon ay tiyak na tugon sa layunin ng ilang miyembro ng United Nations na gamitin ang General Assembly bilang pagkakataon upang kilalanin ang bansang Palestina.
ABNA: Ano ang layunin ng kamakailang mga pag-aangkin ng mga pinuno ng Israel tungkol sa pagpapatupad ng kapangyarihan sa West Bank? Nais ba talaga nilang buwagin nang tuluyan ang buong usapin ng Palestina? Magiging totoo ba ang mga pag-aangking ito?
Pillar: Ilan sa mga ekstremistang Israeli, lalo na si Bezalel Smotrich, Ministro ng Pananalapi ng Israel, ay lantaran ang pahayag tungkol sa kanilang intensyong gawin ang lahat upang maging imposible ang pagtatatag ng isang bansang Palestina sa hinaharap. Ang batayan ng pagsisikap na ito ay nakatuon sa pagtatayo ng mas maraming kolonyang Israeli sa mga sinasakop na lupain. Subalit, ang deklarasyon ng kapangyarihan ay magbibigay din ng kasiyahan sa mga kanan ng Israel bilang katuparan ng matagal na nilang pangarap ng Dakilang Israel. Gayunman, ang ibang miyembro ng pamahalaan ng Israel ay maaaring mag-isip na walang makukuha sa isang pormal na deklarasyon ng kapangyarihan sa West Bank. Sa kasalukuyan, praktikal nang ipinatutupad ng Israel ang kanilang kapangyarihan sa West Bank, at ang pormal na aneksasyon ng mga lupaing ito ay magdudulot lamang ng mas maraming tanong sa internasyonal na antas kung bakit hindi binibigyan ng buong karapatang pampulitika ang lahat ng nakatira sa mga lupain na iyon.
ABNA: Paano ninyo sinusuri ang plano ni Netanyahu para sa Dakilang Israel at ang okupasyon ng mga bansang Arabo?
Pillar: Sanay ang Israel sa pananakot at panunupil sa mga tao sa pamamagitan ng paggamit ng lakas at armadong kapangyarihan, ngunit hindi ito nangangahulugang tunay na hegemonya sa isang rehiyong may magkakaibang interes. Patuloy na mananatili ang mataas na antas ng kawalan ng tiwala laban sa Israel sa rehiyon, at magkakaroon ng mga pagtatangka ng pagkakaisa laban dito. Ngunit ukol sa okupasyon ng mga bansang Arabo, masasabi kong ito ay maaaring manatili lamang sa mga lupain ng Palestina at ilang bahagi ng Syria at Lebanon.
