Salaysay ng Isang Babaeng Iraqi: Mula sa Pagbabawal ng Hijab sa Panahon ni Saddam hanggang sa Pagsalakay ng Kulturang Amerikano sa Pamamagitan ng mga

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- “Si Zeinab Basri,” isang aktibistang panlipunan mula sa Iraq, ay nagsabi: “Ang unang hakbang na ginawa ng mga Amerikano sa kanilang pagpasok sa Iraq ay ang malawakang pagpasok ng mga satelayt. Samantalang ang isang bansang wasak ng digmaan ay nangangailangan ng trigo at mga pangunahing pangangailangan, hindi ng satelayt …”
Ang makabagong kasaysayan ng Iraq, mula sa diktadura ni Saddam hanggang sa pagsalakay ng mga Amerikano sa Iraq, pagkatapos nito ang pagsisimula ng proyektong Amerikano-Siyonista na tinawag na ISIS, at hanggang sa kasalukuyan, ay naglalaman ng mahahalagang aral at puntos na dapat malaman ng mga bansa sa rehiyon, lalo na ang mga kapitbahay ng Iraq. Sapagkat ngayon, dahil sa estratehikong lokasyon at pangkulturang at panrelihiyong istruktura, nananatiling sentro ng pansin ng Amerika ang Iraq. Ang pag-unlad ng Iraq at ang pagkakaisa nito kasama ang Iran at iba pang mga kalapit na bansa ay laban sa interes ng mga Amerikano. Kaya’t itinuturing nilang mahalaga na panatilihin ang kanilang mga base militar at panlipunan sa Iraq at pigilan ang pagkakaisa at kooperasyon ng Iraq at Iran.
Si Zeinab Basri, isang babaeng estudyante ng relihiyon mula sa Basra, Iraq, sa panayam ng mamamahayag ng ABNA, ay nagbigay-linaw sa makabagong kasaysayan ng Iraq at ipinakita ang mga sabwatan ng Amerika laban sa mga bansa sa rehiyon at ang kanilang pagtatangkang lumikha ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bayan — Iran at Iraq:
ABNA: Sa panahon ng diktadurya ni Saddam, ano ang kalagayan ng Iraq sa aspeto ng lipunan, mga paaralan, unibersidad, at kalagayang pang-ekonomiya? Kung mayroon kayong mga alaala mula sa panahong iyon, maaari po bang ibahagi? Lalo na sa mga relihiyosong lungsod, paano ang pakikitungo ng mga Baathista sa mga Shia, mga iskolar, at kababaihang Shia?
Alam nating lahat na ang diktaduryang gobyerno ni Saddam ay isang gobyernong itinalaga ng Amerika. Ito ay kasabay ng tagumpay ng Rebolusyong Islamiko sa Iran, upang sa isang banda ay magsilbing kaaway na kapitbahay para pahinain ang Iran at laging magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa; at sa kabilang banda, upang supilin ang mga tao na nais ng kaunlaran at kalayaan gaya ng Rebolusyong Islamiko sa Iraq. Kung ang Iraq ay nanatiling marangal, maunlad at malakas tulad bago kay Saddam, tiyak itong nakipagkaisa sa Iran at naging isang makapangyarihang pwersa sa Gitnang Silangan, at iyon ay isang malaking problema para sa mga Amerikano.
Sa panahon ng pamumuno ni Saddam, winasak niya ang mga yaman ng langis ng Iraq. Lahat ng proyektong pang-estado at mga programang nuklear ng Iraq, na halos nagsimula noong dekada ’70, ay winakasan niya sa pamamagitan ng pagkawasak ng mga pasilidad nuklear. Isinara niya ang mga pabrika, sentro at mga aktibidad na pangrelihiyon at pangkultura. Ipinapatay niya ang mga iskolar gaya ni Muhammad Baqir al-Sadr, sapagkat nais nitong magsagawa ng rebolusyon tulad ng sa Iran, ngunit pinaslang ni Saddam siya at ang mga kabataang tagasunod niya.
Pagkatapos ng pagbagsak ni Saddam, nakakita kami ng mga libingang malakihan (mass graves) kung saan maraming kabataang dinukot ng mga Baathista at dinala sa mga kulungan ay inilibing nang buhay.
Sa kanyang pamumuno, ibinaba ni Saddam ang ekonomiya ng bansa sa pinakamababang antas. Ang isang bansang wasak ng digmaan — may kasaysayan ng walong taong digmaan laban sa Iran, laban sa Kuwait, at laban sa Amerika — ay nalugmok sa tatlumpung taong kaguluhan, kahirapan, at naging atrasado rin sa kultural at panlipunang usapin.
Ang Asal ni Saddam sa Mga Maka-Diyos na Tao ay Diktatoryal
Noon, sinumang may kaunting tanda ng relihiyon — gaya ng hijab, aklat ng Qur’an o Mafatih, o sinumang nagsagawa ng majlis para kay Imam Hussein (a.s) — ay inaaresto at pagkatapos ay pinapatay. Bago bumagsak ang rehimen, inisip namin na ang mga kabataan ay nasa mga bilangguan, ngunit matapos bumagsak si Saddam, natuklasan namin na napakarami na ang pinatay at inilibing sa mga libingang malakihan. Ang mga libingang ito ay natuklasan batay sa pag-amin ng mga Baathistang nahuli.
Sa larangan ng pulitika, diktadura ang asal ni Saddam: sa sandaling may tumutol sa kanya, kahit ang isang daang porsiyentong Baathista na hindi tumalima sa kanyang kagustuhan ay agad na pinapatay.
Noon, ipinagbawal ang hijab sa mga unibersidad at sentrong pang-agham. Ang mga babaeng nakahijab, gaya ng mga pinsan kong babae, ay inaaresto. Ang aking ama at mga tiyuhin ay inaresto rin dahil lamang sa kanilang pakikipag-ugnay kay Muhammad Baqir al-Sadr. Marami akong alaala ng mga kalupitang iyon, gaya ng mga kabataang inaaresto sa harap mismo ng kanilang mga pamilya dahil sa kanilang ugnayan kay Shaheed Sadr. Nais ni Saddam na ang mga kabataan ay mapasama sa Partido Baath, ngunit naglabas ng fatwa si Shaheed Sadr na ipinagbabawal ang pagsapi rito.
Ang Pagpupunta ng Maka-Diyos na Kabataang Iraqi sa Iran at Pagkakatatag ng Badr Corps
Nang magsimula ang walong taong digmaan laban sa Iran, sinumang kabataang relihiyoso na tumangging pumunta sa front ay ikinukulong at pinapatay. Kaya’t napilitan silang tumakas. Kung sapilitan silang dinadala sa front, kusa silang sumusuko sa mga pwersang Iranian upang takasan ang malupit na hatol ni Saddam.
Habang ang mga kabataang sumapi sa Partido Baath at nakipaglaban sa Iran ay namuhay nang marangya, ang mga maka-Diyos na kabataang Iraqi ay mas pinili pang maging bilanggo sa Iran kaysa mamuhay sa ilalim ng mga Baathista.
Ang mga kabataang ito na nagpakupkop sa Iran ay nakilala bilang Tawwabin, mga maka-Diyos na tao na kalaunan ay bumuo ng kilusang kilala bilang Badr Corps, at nakipaglaban kasama ng mga Iranian laban sa mga Baathista.
ABNA: Pagkatapos ng pagsalakay ng Amerika sa Iraq, ano ang naging kalagayang panseguridad at panlipunan ng Iraq? Ano ang nangyari sa iba’t ibang sektor ng lipunan? Mayroon ba kayong mga alaala mula sa panahong iyon? Gaano kalaki ang naging epekto ng mga Amerikano sa pagbabago ng kulturang panrelihiyon ng mga tao?
Matapos ang pagsalakay ng Amerika noong 2003, ang kalagayang panseguridad at panlipunan ay naging napakasama. Ang pagbagsak ng rehimeng Baath ay nagresulta sa agarang pagbuwag ng mga institusyong pang-estado at lumaganap ang kaguluhan.
Ang mga sundalong Amerikano, na may nakakatakot na anyo at may kasamang mga tangke, ay nagpatrolya sa mga lansangan at lungsod ng Iraq. Pinabantayan nila ang mga taong maaaring banta sa Amerika, tulad nina Abu Mahdi al-Muhandis at ilang iskolar. Ang ilan, tulad ni Sayyid Muhammad Baqir al-Hakim sa Najaf, ay pinaslang. Dumami ang mga pagpaslang matapos dumating ang mga Amerikano, kahalintulad ng mga pagpaslang noong 1979 nang si Shaheed Sadr ay pinaslang — lahat ay bahagi ng plano upang alisin ang mga maka-Diyos na kaugnay ng Rebolusyong Islamiko ng Iran.
Pagkatapos bumagsak ang mga institusyong pang-estado, nakita namin ang pagtaas ng karahasan, mga sigalot sa etniko, tribo, at lipi, at kaguluhan. Ang paglitaw ng mga armadong grupo, karamihan mula sa mga Baathistang may hawak na armas, ay nagdagdag sa kawalan ng seguridad. Pagkatapos ng 2003, dumami ang masaker, karahasan, at pagnanakaw. Bagaman nakinabang ang ilan sa mga Shia sa pagkuha ng kapangyarihang pampulitika, gayundin ang mga Kurdo at Sunni, lumaganap ang korapsyon, kawalan ng trabaho, mahinang serbisyo sa kuryente at tubig, kawalan ng seguridad at pagdami ng mga lumikas. Lahat ng ito ay dulot ng presensya ng Amerika sa Iraq.
Sa panahong ito, lumitaw ang armadong grupo na Jaysh al-Mahdi, pinamumunuan ni Muqtada al-Sadr, na nagpasiyang lumaban sa mga Amerikano. Sa simula, ang Jaysh al-Mahdi ay isang kilusang armado ng bayan, ngunit sa kasamaang palad, maraming Baathista na nagkunwaring maka-relihiyon ang sumama rito at nagpakitang tila sila’y mga relihiyosong mujahid. Ito ang nagdulot ng karagdagang kaguluhan sa mga lansangan ng Iraq.
ABNA: Pagkatapos ng pagsalakay ng Amerika, ano ang naging kalagayang kultural ng mga kabataang Iraqi, lalo na sa mga hindi relihiyosong lungsod? Paano naman ang kalagayang kultural ng mga unibersidad at paaralan sa kasalukuyan?
Ang unang hakbang na ginawa ng mga Amerikano sa kanilang pagdating ay ang malawakang pagpasok ng mga satelayt sa Iraq. Samantalang ang isang bansang wasak ng digmaan ay nangangailangan ng trigo at pangunahing pangangailangan, hindi ng satelayt. Ito’y isang babala sa kulturang Iraqi: nais nilang baguhin ang kulturang nakaugat sa tribo, Arabong dangal, at mga halagahan tulad ng paggalang sa nakatatanda at pagtutulungan.
Nabago ng satelayt ang kultura ng kabataan. Sa ilang bahagi ng Baghdad hanggang hilaga, sa mga lugar na tinitirhan ng mga Kurdo at ilang Sunni, makikita ang impluwensiyang Kanluranin. Ngunit sa mga lungsod tulad ng Najaf, Karbala, Basra, Amarah — mga lungsod ng Shia sa timog — nananatiling buhay ang mga simbolo ng relihiyon.
Ang Kilusan ni Hussein ay Gumugupo sa Sabwatan ng Amerika Laban sa Kabataang Iraqi
Sa mga nakaraang taon, ang internet ang higit na nakaapekto kaysa sa satelayt. Sa katunayan, ang pagbabago ng kultura ay naging pandaigdigang problema, hindi lamang sa Iraq. Ngunit nananatili ang kulay-relihiyoso ng mga lungsod ng Shia. Dahil sa presensya ng mga Imam at sa mga pagdadalamhati para kay Aba Abdullah al-Hussein (a.s), ang mga kabataang Iraqi, lalo na tuwing Arbaeen, ay nag-aalay ng lahat.
Ang kilusang Husayni ay nagpanatili ng kultura ng Iraq. Ang pagpapanumbalik ng kilusan ng Ashura at ang paglilingkod sa mga peregrino ni Aba Abdullah al-Hussein (a.s) ay nagbigay-biyaya sa buhay ng kabataan at ng Iraq, at inilayo sila sa mga pakana ng kaaway.
Bagama’t nakaapekto ang pagsalakay ng kulturang Kanluranin, iniligtas ng kamay ng Diyos, ng pagmamahal sa AhlulBayt (a.s), at ng dalisay na likas na pagkatao ng mga kabataan ang Iraq. Ang Arbaeen ay sumisira sa lahat ng sabwatan ng kaaway. Sa Arbaeen, ang mismong mga kabataang ito ang naglilingkod sa mga peregrino ni Imam Hussein (a.s).
Hindi namin matukoy kung ilan ang naging mas relihiyoso at ilan ang hindi. Ngunit ang awa ng Diyos, ang AhlulBayt (a.s), at ang lupa ng Iraq na kinaroroonan ng mga Imam ay tagapangalaga ng matatapang at maka-Diyos na kabataan at mga sundalo ng Imam Mahdi (a.f).
Noong lumabas ang fatwa ng jihad, maraming kabataang hindi man lamang nagsasagawa ng pagdarasal ang nagbago, pumunta sa front, at naging martir.
