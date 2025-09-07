Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Israel ay Walang Lakas ng Loob na Magpaputok Kahit Isang Bala sa mga Hangganan ng Ehipto / Hindi Iiwan ng mga Tao sa Gaza ang Kanilang Lupain
Binanggit ni Ali al-Tawab na ang tugon ng Ehipto sa anumang uri ng agresyon ng Israel ay magiging agarang at sa mismong sandali.
Si Ali al-Tawab, isang eksperto sa militar at mananaliksik ng Academy of Military and Strategic Studies ng Ehipto, hinggil sa mga kamakailang pangyayari sa Gaza at sa mga walang saysay na pahayag ng mga pinuno ng rehimeng Siyonista tungkol sa okupasyon ng lungsod na ito at ang sapilitang pagpapalikas sa mga tao ng Gaza patungong Ehipto, pagpapatupad ng pamamahala sa Kanlurang Pampang at ang planong Dakilang Israel, sa kanyang panayam sa mamamahayag ng ABNA ay binigyang-diin:
“Walang duda na ang plano ng Israel para sakupin ang Gaza Strip ay isang plano para lamang makakuha ng mas maraming boto sa loob ng mga sinasakop na teritoryo. Lahat ng mga pagsisikap na ito ay para makagawa ng bagong tuntungan para kay Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, at para takpan ang kanyang mga kabiguan. Hanggang ngayon, wala pa siyang nagawang makabuluhan. Ngunit ang mga planong ito ng okupasyon, kahit pa may mobilisasyon ng mga pwersa at kagamitan, ay isa lamang planong nakakapagod at simpleng pagsisikap para makakuha ng bagong posisyon sa loob ng Israel mula sa pananaw ng politika, partido, at pamahalaan.”
Binanggit niya na kahit ang mga hindi pagkakaunawaan kay Eyal Zamir, pinuno ng General Staff ng Israel Defense Forces, ay isang hindi pagkakasundo sa larangan ng militar. Alam ni Zamir nang mabuti na ang Gaza ay isang kumunoy para sa mga Israeli. Alam ko rin nang mabuti na ang antas ng mga pinsala ay malaki at hindi maliit. Totoo na hindi nila inihahayag ang mga tiyak at tamang bilang, o ang iba pang mga balita tungkol sa kagamitan at moral ng kanilang mga sundalo, ngunit ang mga numerong ito ay kilala nang mabuti ng lahat ng mga mananaliksik na dalubhasa sa larangan ng militar at estratehiya.
Idinagdag ni Tawab: “Mula sa estratehikong at militar na pananaw, bawat piraso ng kagamitang militar na nawasak dahil sa paglaban ay isang nakapipinsalang dagok sa mga puwersang Israeli. Ang pagdukot sa mga sundalong Israeli at ang pagkakapatay at pagkakasugat sa kanila ay mas malaking dagok. Ngunit ang mas mapanganib at mas mahalagang isyu para sa Israel ay ang pagbabalik ng sugatang sundalo sa Tel Aviv—isang sundalong nakasaksi mismo ng pagkatalo ng mga puwersang Israeli. Isa itong trahedya para sa moral ng sundalong Israeli, at dahil dito malinaw kung bakit may ilang sundalo na tumatangging lumahok sa mga operasyong militar o kahit sa harapang pakikipaglaban laban sa mga puwersa ng Hamas at iba pa.”
Nagpatuloy siya: “Samakatuwid, masasabi natin na si Netanyahu, sa plano ng okupasyon ng Gaza, ay naglalaro sa dalawang harapan: Una, para sa konsumo sa loob at para sa opinyon publiko sa mga sinasakop na teritoryo. Nais niyang makuha ang bagong posisyon sa Israel, bilang isang partido man o bilang punong ministro, at makatakas mula sa paglilitis na naghihintay sa kanya. Si Netanyahu ay hinahabol dahil sa maraming kaso at paulit-ulit na sinubukan niyang takasan ito gamit ang iba’t ibang dahilan tulad ng sakit, pagkakaospital, at iba pa.”
Ikalawang Harapan: Kung magtagumpay ang planong ito, nais ni Netanyahu na alisin ang mga tao sa Gaza Strip.
Sinabi ng eksperto militar na taga-Ehipto: “Dapat kong ipaalala na ang tinutukoy ng plano ng Israel sa okupasyon ng Gaza ay ang lungsod ng Gaza, at may malaking pagkakaiba sa pagitan ng lungsod ng Gaza at ng Gaza Strip. Sa pamamagitan ng pagsakop sa Gaza, nais ni Netanyahu na makakuha ng mas maraming lupain para isama sa mga sinasakop na teritoryo. Tulad ng una niyang isinama ang buong Golan Heights ng Syria at pagkatapos ay ang Jabal al-Sheikh, at ngayon ay nakapasok na sa mga paligid ng Damasco.”
Binanggit niya: “Ang antas ng mga pinsala sa ekonomiya ng Israel mula noong 7 Oktubre 2023 hanggang ngayon ay lumampas na sa daan-daang bilyong dolyar. Ito ay isa sa mga mahahalagang punto na maaaring ipagwalang-bahala ng ilan. Ang mga pinsala sa ekonomiya ng Israel ay nakakatakot, at kung wala ang suporta ng Amerika at Europa, matagal nang nabangkarote ang Tel Aviv. Ngunit alam natin na may walang limitasyong suporta mula sa Amerika at Europa, at kahit ng ilang bansa sa rehiyon, kahit na sa panlabas ay nagpapakita silang pinutol na nila ang relasyon sa Israel.”
Dagdag pa ni al-Tawab tungkol sa mga walang saysay na pahayag ni Netanyahu hinggil sa sapilitang pagpapalikas ng mga tao ng Gaza sa mga karatig-bansa at ang ilusyon ng Dakilang Israel: “Hindi papayagan ng Ehipto ang pagpasok ng mga Palestino sa pamamagitan ng Rafah crossing. Hindi papayagan ng Ehipto na ang mga kapatid na ito ay maging mga refugee sa bansa. Kaya ang alternatibong opsyon ay ang pagbukas ng isa pang harapan, dahil nais ni Netanyahu na magpatuloy ang digmaan. Ang kanyang lohika ay palaging lumikha ng krisis sa anumang punto. Kailangan niyang lumikha ng krisis sa timog ng Lebanon, sa West Bank, sa Jordan, at para dito ginagamit pa niya ang isyu ng Dakilang Israel. Ngunit ito ay isang ilusyon—isang ilusyon na alam nating lahat na napakahirap at imposibleng isakatuparan. Siya ay nagsasalita lamang tungkol sa Dakilang Israel sa kanyang mga pantasya at walang saysay na pag-aangkin.”
Dagdag pa niya: “Walang lakas ng loob si Netanyahu na magpaputok ng kahit isang bala patungo sa hangganan ng Ehipto. Ang tugon ng Ehipto ay magiging agarang at sa mismong sandali, hindi pansamantala. Paulit-ulit nang nagbabala si Pangulong Abdel Fattah al-Sisi tungkol dito. Mas makabubuting huwag nilang subukan ang pasensya ng Ehipto at ng mga puwersang militar nito. Alam nilang mabuti na ang pakikipag-ugnayang militar sa pamahalaan ng Ehipto ay hindi lamang isang pulang linya; ito ay isang linyang apoy. Sinumang lalapit dito ay mapapahamak at mawawasak. Ito ay kaalaman sa estratehiya, hindi lengguwahe ng damdamin at emosyon. Ang kakayahan ng pamahalaan ng Ehipto ay higit na nakahihigit kaysa sa kakayahan ng Israel.”
Tungkol naman sa mga pahayag ng mga pinuno ng Israel hinggil sa pagpapatupad ng pamamahala sa West Bank, idinagdag ni al-Tawab: “Ito ay isa lamang maniobrang Israeli na naglalayong ilihis ang pansin mula sa sitwasyon. Dalawang araw na ang nakalilipas, inihayag ng Israel na sasalakayin at sasakupin nila ang Hebron, at bago iyon, iba pang mga lungsod sa West Bank. Ito ay isang pagtatangka ng pamahalaan ni Netanyahu upang magbukas ng bagong harapan.”
Dagdag pa niya: “Sa tingin ko, ang buong digmaang ito ay nasa kamay ng mga Amerikano at si Netanyahu ay isang laruan lamang sa mga kamay ni Trump. Sa katunayan, si Trump ang may kontrol kay Netanyahu at siya ang nagbibigay ng green light. Kaya, kung nanaisin ng mga Amerikano, maaari nilang patahimikin ang sitwasyon.”
Binanggit ng eksperto militar na taga-Ehipto: “Habang papalapit ang eleksyon, mas maraming dugo ng mga Palestino ang dadanak. Kaya nais kong sabihin na ito ay isang political dowry para kay Netanyahu. Ngunit hindi iiwan ng mga tao ng Gaza ang kanilang lupain, at maging ngayon, sa mga kondisyong ito, matatag sila sa larangan at isinisigaw nila ang slogan na ‘Tagumpay o Martiryo’.”
