Pahayag ng mga Shia ng Ehipto sa Pagkondena sa Paglapastangan sa Kapanganakan ng Propeta Muhammad (saw) / Ang Paggunita sa Kanyang Kapanganakan ay Tu

Matapos ang pagkalat ng mga mapanirang salita laban sa banal na kapanganakan ng Propeta Muhammad Mustafa (saw) sa isa sa mga mosque ng Ehipto, nagkaroon ng malawak na mga reaksyon mula sa mga iskolar at mga institusyong panrelihiyon, partikular mula sa komunidad ng mga Shia sa bansa.
Sa isang opisyal na pahayag, si Sayyid Taher al-Hashimi, isang Shia na iskolar sa Ehipto at miyembro ng General Assembly ng AhlulBayt (a.s.) World Assembly, ay mariing kumondena sa nasabing gawain at itinuring ito na hindi lamang insulto sa mataas na ranggo ng Propeta ng Islam, kundi isang pag-atake rin sa budhi at pananampalataya ng Ummah ng Islam. Ang pahayag ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng Kapanganakan ng Propeta at nanawagan sa mga institusyong panrelihiyon at pampamahalaan na agarang kumilos laban sa ganitong mga gawain na naglalayong sirain ang pagkakaisa ng mga Muslim.
Nilalaman ng Pahayag (salin sa Persian mula sa Arabic):
Sa ngalan ng Allah, ang Pinakamaawain, ang Pinakamaawa:
Luwalhati kay Allah na nagsugo ng Kanyang Propeta dala ang patnubay at relihiyong totoo upang ito ay manaig sa lahat ng relihiyon, kahit ayaw man ng mga politeista. Pagbati at kapayapaan sa Panginoon ng lahat ng nilalang, tagapamagitan ng Ummah, pinakamamahal ng Panginoon ng mga daigdig, ang aming Ginoo na si Muhammad Mustafa (saw), at sa Kanyang malinis na pamilya, lalo na sa natitirang tagapagligtas ng Allah sa kalupaan, nawa’y madaliin ng Allah ang Kanyang pagdating.
Sa matinding kalungkutan at pagkasuklam, natanggap namin ang mapanlait na mga salita na sinabi ng isang tao sa isa sa mga mosque ng Ehipto hinggil sa Kapanganakan ng Propeta (saw). Ang ganitong gawain ay hindi basta simpleng pagkakamali sa pananalita kundi isang sugat sa puso ng Ummah ng Islam at isang insulto sa mataas na antas ng Propeta Muhammad ibn Abdullah (saw), Siya na pinuri ng Allah sa Qur’an: “At itinataas Namin ang iyong alaala.” (Surah al-Sharh, Ayah 4).
Kami, ang mga Shia ng Ehipto, ay muling pinagtitibay na ang paggunita sa kapanganakan ng Propeta Muhammad (saw) ay kabilang sa mga pinakadakilang ritwal at pinakamataas na uri ng debosyon. Ang mga tagasunod ng AhlulBayt (a.s.) ang mga unang nagdiriwang ng banal na okasyong ito sa loob ng mga siglo, at itinuring ang Kanyang kapanganakan bilang simula ng liwanag, pagsilang ng awa, at simula ng banal na patnubay para sa sangkatauhan.
Sinabi ni Imam Ja’far al-Sadiq (a.s.): “Ang tuwa sa aming alaala ay pagsamba, at ang dalamhati sa aming pang-aapi ay pagsamba rin.” Kaya paano hindi magiging isang dakilang pagsamba at malapit sa Allah ang kagalakan sa kapanganakan ng Pinuno ng mga Propeta (saw)?
Si Amir al-Mu’minin Ali ibn Abi Talib (a.s.) ay nagsabi rin sa isang khutbah: “Ipinadala Siya ng Allah sa panahon kung kailan ang mga propeta ay nasa katahimikan at ang mga tao ay nasa pagkaligaw; at sa pamamagitan Niya ay pinaligaya ng Allah ang kalupaan at ginabayan ang Kanyang mga alipin.” Kaya, ang Kanyang kapanganakan ay simula ng liwanag, ang Kanyang pagiging Propeta ay kaganapan ng mensahe, at ang Kanyang buhay ay buhay para sa mga puso.
Kami, ang mga Shia ng Ehipto, ay mariing kumokondena sa ganitong mapanganib na paglapastangan sa banal na kapanganakan, at nananawagan sa Ministry of Religious Endowments at Al-Azhar al-Sharif na ipagtanggol ang kabanalan ng mga pulpito at harapin ang sinumang manglalapastangan sa ranggo ng Propeta (saw) o magwawalang-bahala sa damdamin ng mga Muslim.
Ipinapaalala rin namin na ang pagmamahal sa Sugo ng Allah (saw) at ang pagdiriwang ng Kanyang kapanganakan ay higit sa lahat ng sekta at denominasyon; ito ay tungkulin ng bawat Muslim at isang punto ng pagkakaisa para sa buong Ummah. Sinumang mang-insulto sa banal na okasyong ito ay sa katunayan sumasaktan sa budhi, kasaysayan, at pananampalataya ng Ummah ng Islam.
Sa huli, mula sa mga pusong punô ng pagmamahal at katapatan, sinasabi namin: “O Sugo ng Allah, ang alaala Mo ay buhay sa aming mga puso, at ang Iyong kapanganakan ay isang dakilang pagdiriwang sa aming mga kaluluwa. Kami ay mananatiling tapat sa Iyo at sa Iyong malinis na pamilya magpakailanman, kahit pa ang mga tagapagtanggi ay maghangad na bawasan ang Iyong dangal o manglapastangan sa Iyong alaala.” Ang Allah ay nagsabi: “Tunay nga, Kami ang magtatanggol sa iyo laban sa mga nang-iinsulto.” (Surah al-Hijr, Ayah 95).
Luwalhati sa Allah sa simula at wakas, lantad at lihim. Kapayapaan at pagpapala kay Muhammad at sa Kanyang malinis at dalisay na pamilya.
Sayyid Taher al-Hashimi
