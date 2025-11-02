Estratehikong Pag-frame: Kapayapaan ba o Kita?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Velayati, ang pagtanggi ni Trump sa paglabag ng tigil-putukan ng Israel ay hindi para sa kapayapaan kundi para alisin ang mga hadlang sa pagpapatupad ng mga kasunduang pinansyal sa mga bansang Islamiko. Sa pagtawag sa Israel bilang “rehimeng mamamatay-bata,” binibigyang-diin niya ang moral na kontradiksyon sa pagitan ng mga biktima sa Gaza at sa mga layuning pang-ekonomiya ng U.S.
Punto: Ipinapakita nito na ang diplomasya ng U.S. ay mas nakatuon sa transaksyonal na benepisyo kaysa sa makataong layunin.
2. Ambisyong Ekonomiko sa Mundo ng Islam
Binanggit ni Velayati na ang summit sa Sharm El-Sheikh ay bahagi ng estratehiya ni Trump upang maisakatuparan ang mga kasunduang pinansyal sa mga bansang Islamiko. Ipinapahiwatig nito na ginagamit ang mga diplomatikong kaganapan upang makapasok ang U.S. sa kayamanan ng rehiyon.
Punto: Ang diplomasya ay tila nagiging daan para sa ekonomiyang pananakop, sa halip na tunay na pakikipagtulungan.
3. Plano para sa Gaza: Dalawang Mukha ng Kapayapaan
Bagamat tinanggap ng ilang bansang Islamiko ang plano ni Trump para sa Gaza, binibigyang-diin ni Velayati na maaaring ito ay bunga ng presyur o insentibong pang-ekonomiya. Hindi raw ito tunay na pagkakaisa kundi kompromiso.
Punto: May tensyon sa pagitan ng pampublikong pagsuporta sa kapayapaan at pribadong pag-aalinlangan sa mga kundisyon nito.
4. Epekto sa Rehiyon: Hindi Lang Gaza
Nagbabala si Velayati na ang tigil-putukan sa Gaza ay maaaring magdulot ng epekto sa ibang lugar tulad ng Iraq, Yemen, at Lebanon. Ipinapahiwatig nito na ang mga hakbang ng U.S. ay may domino effect sa buong rehiyon.
Punto: Ang interbensyon ng U.S. sa isang lugar ay maaaring magbago ng balanse sa iba pang mga lugar sa Gitnang Silangan.
5. Mensaheng Pampolitika sa Digital na Mundo
Sa paggamit ng social media platform na X, ginamit ni Velayati ang digital na diplomasiya upang hamunin ang dominanteng naratibo ng Kanluran. Isa itong panawagan sa mga bansang Islamiko na maging mapanuri sa mga layunin ng U.S.
Punto: Ang komentaryo ay hindi lamang kritisismo kundi estratehikong mensahe para sa pampublikong kamalayan.
Pangkalahatang Pagninilay
Ang komentaryo ni Velayati ay isang masalimuot na pagsasama ng moral na paninindigan, pang-ekonomiyang pagdududa, at pampolitikang babala. Ipinapakita nito na ang mga plano para sa kapayapaan ay hindi laging walang kinikilingan, at dapat suriin ng mga bansang Islamiko ang tunay na layunin sa likod ng mga ito.
……………
328
Your Comment