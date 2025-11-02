Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga pag-atake ng Israel sa Gaza ay patuloy na tumitindi, sa kabila ng umiiral na tigil-putukan. Mga lugar sa timog, hilaga, at silangan ng Gaza Strip ay tinamaan ng mga airstrike at mabibigat na pambobomba ng artillery.
Paglipad ng mga Jet sa Timog Gaza
Ayon sa mga ulat, mga jet ng Israeli Air Force ay lumipad sa kalangitan ng timog Gaza, partikular sa Khan Younis, kung saan isinagawa ang mga airstrike sa mga tirahan at pampublikong pasilidad.
Pagbobomba sa Hilagang Gaza – Beit Lahia
Sa hilagang bahagi ng Gaza Strip, binomba ng artillery ng Israel ang lungsod ng Beit Lahia. Ang mga pag-atake ay nagdulot ng pinsala sa mga bahay at kampo ng mga sibilyan, na nagresulta sa pagkamatay ng ilang residente.
Matinding Pambobomba sa Silangang Gaza City
Sa silangang bahagi ng Gaza City, nagkaroon ng matinding shelling mula sa Israeli forces. Ayon sa mga ulat, mahigit 100 Palestino ang nasawi sa mga airstrike sa buong Gaza Strip sa nakaraang linggo, kabilang ang mga bata at kababaihan.
Paglabag sa Tigil-Putukan
Ang mga pag-atake ay isinagawa sa kabila ng US-brokered ceasefire na nagsimula noong Oktubre 10. Simula noon, mahigit 226 Palestino ang napatay at daan-daan ang nasugatan sa mga patuloy na paglabag ng Israel sa kasunduan.
Humanitarian Crisis
Bukod sa karahasan, hinaharangan din ng Israel ang karamihan sa mga aid trucks na dapat sana’y pumasok sa Gaza bilang bahagi ng kasunduan. Ayon sa ulat, 24% lamang ng mga tulong ang pinayagang makapasok, na lalong nagpapalala sa krisis.
Pangkalahatang Pagninilay
Ang patuloy na pag-atake sa Gaza ay nagpapakita ng pagkabigo ng mga internasyonal na mekanismo na pigilan ang karahasan at protektahan ang mga sibilyan. Sa kabila ng mga kasunduan, ang realidad sa lupa ay nananatiling mapanganib at puno ng takot para sa mga Palestino.
…………..
328
Your Comment