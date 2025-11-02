Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Iran–China–Afghanistan railway corridor ay isang estratehikong hakbang upang palakasin ang kalakalan ng enerhiya sa lupa, iwasan ang mga kontrol ng NATO sa dagat, at baguhin ang papel ng Iran sa pandaigdigang ekonomiya.
1. Isang Alternatibong Ruta sa Gitna ng mga Sanctions
Sa muling pag-activate ng mekanismong trigger at pagtaas ng mga parusa sa langis ng Iran, naghahanap ang China ng mga ligtas na rutang panlupa upang makaiwas sa presyur ng Kanluran. Ang Iran–Afghanistan–China railway ay lumilitaw bilang isang estratehikong solusyon upang maihatid ang langis ng Iran sa Silangan nang hindi dumadaan sa mga dagat na kontrolado ng NATO.
Mahalagang punto: Binibigyang-daan ng riles ang direktang koneksyon mula Tehran patungong Shanghai sa loob ng 15 araw—mas mabilis kaysa sa rutang pandagat.
2. Bahagi ng Belt and Road Initiative
Ang koridor na ito ay bahagi ng Belt and Road Initiative (BRI) ng China, na layuning ikonekta ang mga ekonomiya ng Asya, Gitnang Silangan, at Europa. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng Herat (Afghanistan) sa Kashgar (China), binubuo nito ang isang bagong singsing sa pagitan ng Silangan at Kanluran.
Mahalagang punto: Ang proyekto ay nagpapalakas sa posisyon ng Iran bilang isang land bridge sa Eurasia.
3. Geopolitikal na Epekto sa Iran
Kung maisasakatuparan, ang proyektong ito ay magbabawas sa pag-asa ng Iran sa mga daungan tulad ng Bandar Abbas at Chabahar, at magbibigay ng bagong daan para sa pag-export ng langis at gas. Ito ay magpapalakas sa geoeconomic standing ng Iran sa rehiyon.
Mahalagang punto: Ang Iran ay maaaring maging isa sa mga pangunahing tagapagdala ng enerhiya sa lupa sa buong Eurasia.
4. Mga Hadlang sa Pagpapatupad
Gayunpaman, hindi madali ang landas. May mga hamon sa seguridad sa Afghanistan, pagkakaiba sa mga teknikal na pamantayan ng riles, at kompetisyon mula sa ibang mga rehiyonal na proyekto tulad ng INSTC ng Russia at India.
Mahalagang punto: Ang tagumpay ng proyekto ay nakasalalay sa koordinasyon ng limang bansa at sa katatagan ng rehiyon.
Pangkalahatang Pagninilay
Ang Iran–China railway corridor ay higit pa sa imprastruktura—ito ay isang geopolitikal na pahayag laban sa dominasyon ng Kanluran sa pandaigdigang kalakalan ng enerhiya. Sa tulong ng China, maaaring muling hubugin ng Iran ang papel nito sa pandaigdigang ekonomiya, habang binibigyang-diin ang kahalagahan ng kooperasyong panrehiyon.
…………..
328
Your Comment