Pandaigdigang Reaksyon sa Ulat ng Torture sa mga Bilanggong Palestino

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Maraming pandaigdigang organisasyon ang mariing kinondena ang mga ulat ng pagpapahirap sa mga bangkay ng mga bilanggong Palestino at nananawagan ng agarang imbestigasyon at pananagutan.
Mariing Pagkondena mula sa mga Organisasyong Pantao
Amnesty International at Human Rights Watch ay kabilang sa mga organisasyong tumutuligsa sa mga ulat ng torture, sapilitang pagkawala, at pagnanakaw ng mga bahagi ng katawan ng mga bangkay ng Palestinong bilanggong ibinalik mula sa Israel.
Nanawagan sila sa United Nations Human Rights Council (UNHRC) na magsagawa ng independent international investigation upang tukuyin ang mga responsable at tiyaking may pananagutan.
Paglabag sa Pandaigdigang Batas
Ang mga ulat ay itinuturing na paglabag sa Geneva Conventions, partikular sa mga probisyon na nagpoprotekta sa mga bilanggo ng digmaan at mga sibilyan sa panahon ng alitan.
Ang UN Convention Against Torture, na nilagdaan ng maraming bansa kabilang ang Pilipinas, ay mahigpit na nagbabawal sa anumang anyo ng torture, lalo na sa mga nakakulong o nasa kustodiya ng estado.
Reaksyon mula sa Pilipinas
Sa Pilipinas, ginunita ng mga grupo tulad ng Kapatid at Karapatan Alliance ang International Day in Support of Victims of Torture noong Hunyo 26, 2025, bilang panawagan sa mas mahigpit na aksyon laban sa torture sa buong mundo.
Binanggit din ang Anti-Torture Act of 2009 (R.A. 9745) bilang mahalagang hakbang sa lokal na proteksyon ng karapatang pantao, na alinsunod sa pandaigdigang kasunduan.
…………..
328
Your Comment