Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Poseidon torpedo ng Russia ay isang makapangyarihang sandatang nuklear na idinisenyo upang magdulot ng malawakang pinsala sa mga baybaying lungsod, at ang paglulunsad ng submarinong Khabarovsk ay lalong nagpapalakas sa kakayahan ng bansa sa ilalim ng dagat—na nagdudulot ng matinding pag-aalala sa NATO at iba pang pandaigdigang kapangyarihan.
Ano ang Poseidon Torpedo?
Opisyal na pangalan: Status-6 Oceanic Multipurpose System; kilala sa NATO bilang Kanyon.
Uri: Isang autonomous underwater drone na may kakayahang magdala ng nuclear warhead.
Laki: Tinatayang 20 metro ang haba at 2 metro ang lapad.
Propulsion: Pinapagana ng nuclear reactor, kaya may halos walang limitasyong saklaw sa ilalim ng dagat.
Layunin: Bypass missile defense systems at magdulot ng radioactive tsunami na kayang sirain ang mga baybaying lungsod.
Khabarovsk Submarine: Ang Tagapagdala ng Poseidon
Uri: Nuclear-powered submarine na bahagi ng Project 09851 ng Russia.
Kakayahan: Kayang magdala ng anim hanggang labindalawang Poseidon drones.
Strategic Role: Maglilingkod sa Russian Pacific Fleet, na naglalayong palakasin ang presensya ng Russia sa rehiyon.
Reaksyon ng Pandaigdigang Komunidad
NATO at US: Lubhang nababahala sa potensyal ng Poseidon bilang isang “doomsday weapon” na maaaring magdulot ng radioactive tidal waves.
Mga eksperto: Tinatawag itong game-changer sa larangan ng nuclear deterrence dahil sa kakayahan nitong mag-operate nang hindi natutukoy sa ilalim ng dagat.
Geopolitical Impact: Nagpapahiwatig ng panibagong yugto ng nuclear arms race sa pagitan ng Russia, US, at China.
Kaugnayan sa Pilipinas at Rehiyon
Bagama’t malayo ang Pilipinas sa direktang epekto ng Poseidon, ang pagtaas ng tensyon sa rehiyon ng Pacific ay may implikasyon sa seguridad ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Mahalaga ang papel ng Pilipinas sa pagpapanatili ng balanseng diplomasya sa pagitan ng mga kapangyarihan.
