Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang European-Mediterranean Human Rights Monitor ay nagpahayag ng matinding pag-aalala sa pag-target ng mga organisasyong makatao sa Gaza, matapos ang sapilitang pag-aresto ng isang empleyado ng UNICEF ng mga puwersang Israeli.
Paglabag sa Karapatang Pantao sa Gaza
Ayon sa ulat ng ISNA, si Raed Al-Afifi, isang empleyado ng UNICEF, ay inaresto sa Karem Abu Salem checkpoint sa timog ng Gaza Strip, kahit pa siya ay may kompletong dokumento at pahintulot mula sa UN.
Ang Human Rights Monitor ay nagsabi na ang insidenteng ito ay bahagi ng sistematikong kampanya ng Israel laban sa mga internasyonal na humanitarian organizations sa Gaza.
Pahayag ng Human Rights Monitor
Sa kanilang opisyal na pahayag, binigyang-diin ng organisasyon na:
Ang pag-aresto kay Al-Afifi ay paglabag sa mga prinsipyo ng internasyonal na batas at pagtatangka upang hadlangan ang mga misyon ng tulong sa mga sibilyan.
Nanawagan sila sa United Nations na kumilos agad upang protektahan ang mga humanitarian workers at tiyakin ang kalayaan ng mga organisasyong makatao sa Gaza.
Mas Malawak na Konteksto
Sa gitna ng patuloy na krisis sa Gaza, maraming ulat ang nagpapakita ng pag-target sa mga ospital, relief convoys, at mga kawani ng UN.
Ang mga ganitong aksyon ay nagpapalala sa humanitarian crisis at naglalagay sa panganib ang buhay ng libu-libong sibilyan.
………….
328
Your Comment