Pag-atake ng Amerika sa Sasakyang Pandagat sa Caribbean + Video

Inanunsyo ng Kalihim ng Depensa ng Estados Unidos na isinagawa ang isang nakamamatay na airstrike laban sa isang sasakyang pandagat sa Dagat Caribbean. Ayon sa Washington, ang sasakyang ito ay may kargang mga sangkot sa ilegal na droga, at sa insidente ay tatlong katao ang nasawi.
Mula pa noong Setyembre 2025, nakapagtala ang Estados Unidos ng mahigit 12 katulad na operasyon sa Dagat Caribbean at sa silangang bahagi ng Karagatang Pasipiko, bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa transnational drug trafficking.
Epekto at Reaksyon
Layunin ng operasyon: Pigilan ang paglaganap ng droga mula sa Latin America patungong Estados Unidos.
Mga tanong sa Kongreso: Ilang mambabatas sa Amerika ang humihiling ng mas malinaw na paliwanag tungkol sa legal na batayan ng mga airstrike na ito, lalo na’t isinagawa sa mga internasyonal na tubig.
Pag-aalala sa rehiyon: May mga bansang Latin American na nagpahayag ng pagkabahala sa pagtaas ng presensyang militar ng Amerika sa kanilang karagatan, na maaaring magdulot ng diplomatikong tensyon.
