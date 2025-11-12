Analistang eksperto mula sa Lebanon sa pakikipanayam sa ABNA24

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pag-amin ni Trump ay opisyal na dokumento ng pananakop laban sa Iran at paglabag sa mga prinsipyo ng Charter ng United Nations / Ang impluwensya ng Amerika sa UN ay hadlang sa katarungan.
Dr. Ali Matar, propesor ng agham pampulitika at mananaliksik sa ugnayang pandaigdig at pandaigdigang batas sa Unibersidad ng Lebanon, ay nagpatibay na ang pag-amin ni Trump sa pakikilahok sa digmaan laban sa Iran ay isang opisyal na dokumento ng pananakop at paglabag sa Charter ng United Nations.
Matapos ang hayagang pag-amin ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, ukol sa direktang papel ng Washington sa 12-araw na digmaan laban sa Islamic Republic of Iran, maraming tanong ang lumitaw sa larangan ng pandaigdigang batas at legalidad ng aksyon na ito. Maraming eksperto sa pandaigdigang batas ang itinuturing ang mga pahayag na ito bilang opisyal na pag-amin sa pakikilahok sa isang ilegal na aksyong militar laban sa isang soberanong bansa.
Sa panayam ng ABNA, sinuri ni Dr. Ali Matar ang mga legal at pampulitikang aspeto ng isyung ito.
Sa simula, binigyang-diin ni Dr. Matar: Ang pag-amin ni Donald Trump sa pakikilahok ng Amerika sa digmaan laban sa Iran ay malinaw na patunay na ang ginawa ng Israel at Estados Unidos ay isang agresibong aksyon. Ang pagsisimula ng digmaan ay isang tahasang halimbawa ng pananakop, at ang pakikilahok ng militar ng Amerika ay hayagang paglabag sa mga prinsipyo ng Charter ng United Nations, lalo na’t walang resolusyon mula sa Security Council na nagbibigay-katwiran sa ganitong interbensyon.
Idinagdag ng editor-in-chief ng Al-Ahed News: Ayon sa Charter ng United Nations, walang bansa ang may karapatang gumamit ng puwersa sa ugnayang pandaigdig. Ito ay malinaw na nakasaad sa ika-apat na talata ng Artikulo 2 ng Charter. Gayundin, ipinagbabawal ng ikapitong talata ng parehong artikulo ang anumang pakikialam sa panloob na usapin ng mga bansa. Kaya’t ang aksyon ng Amerika at Israel ay hindi lamang paglabag sa soberanya ng Iran, kundi isang hayagang paglabag sa mga pangunahing prinsipyo ng pandaigdigang batas.
Banta sa kapayapaan at sakunang makatao
Ipinaliwanag pa ni Ali Matar: Walang bansa ang may karapatang umatake o makilahok sa pananakop laban sa ibang bansa maliban kung may pahintulot mula sa Security Council o sa kaso ng lehitimong pagtatanggol. Sa kabilang banda, ayon sa Artikulo 51 ng Charter ng United Nations, may karapatan ang bansang inatake na ipagtanggol ang sarili, indibidwal man o kolektibo.
Tinukoy ng eksperto ang makataong aspeto ng usapin: Ang aksyong militar laban sa Iran, gaya ng hayagang inamin ni Trump, ay kinabibilangan ng pambobomba sa mga nuclear facilities gamit ang mga fighter jets ng Amerika. Ang operasyong ito ay maaaring humantong sa isang nuclear at makataong sakuna na maglalagay sa panganib sa buhay ng daan-daang libong sibilyan. Kaya’t ang aksyong ito ay hindi lamang agresibo kundi isang seryosong banta sa kapayapaan at seguridad ng Iran, ng rehiyon, at ng buong mundo.
Binigyang-diin niya: Batay sa mga katotohanang ito, ayon sa lahat ng pamantayan ng pandaigdigang batas, ang aksyon ng Amerika at Israel laban sa Iran ay ilegal at paglabag sa mga prinsipyo ng Charter ng United Nations.
Legal na pag-usig sa mga pandaigdigang institusyon
Sa sagot ni Ali Matar sa tanong ukol sa posibilidad ng pag-usig sa isyung ito sa mga pandaigdigang forum, ipinaliwanag niya: Maaaring ihain ng Iran ang usapin sa Security Council ng United Nations at humiling ng pagkondena sa Amerika. Ngunit dahil ang Estados Unidos ay isang permanenteng miyembro ng Security Council at may veto power, magiging mahirap ang paglabas ng resolusyon laban dito.
Dagdag pa niya: Gayunpaman, kung makakalap ng sapat na ebidensya ukol sa mga krimen sa digmaan, maaaring iakyat ng Iran ang kaso sa International Criminal Court (ICC) upang usigin ang mga komandante o opisyal na responsable sa mga pag-atake.
Ipinaalala rin ng eksperto sa pulitika: Ang International Court of Justice (ICJ) ay karaniwang tumatalakay sa mga alitan sa pagitan ng mga bansa at hindi sa mga krimen sa digmaan, ngunit kung mapapatunayan na layunin ng mga pag-atake ang paglipol sa mga mamamayan ng Iran o paglikha ng makataong sakuna, posible ring ihain ang kaso roon.
Impluwensya ng Amerika at hamon sa katarungan
Sa huli, binigyang-diin ni Ali Matar: Sa kasamaang-palad, kailangang tanggapin na malawak ang impluwensya ng Estados Unidos sa United Nations at mga pandaigdigang institusyon. Kaya’t ang pag-abot sa isang tiyak na resulta para sa pagkondena o kahit pagkuha ng kompensasyon mula sa Amerika at Israel ay hindi madaling gawain. Gayunpaman, ang legal at pampulitikang pag-usig sa kasong ito ay mahalaga upang maitala ang pananakop at maibunyag ang ilegal na katangian nito sa kasaysayan at sa konsensya ng mundo.
