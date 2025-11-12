Sheikh Qassem | Paglaban at Kasaysayan ng Pananakop

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sheikh Naeem Qassem: Kami ay mga supling ni Imam Hussein (a.s.) at wala kaming ibang pagpipilian kundi ang mamuhay nang may dangal.
Sinabi ni Sheikh Qassem na ang kasalukuyang kalagayan ay mauunawaan sa pagbabalik sa taong 1988, nang salakayin ng Israel ang Lebanon upang pigilan ang pagpapaputok ng mga rocket patungong hilagang Palestina.
Binanggit niya ang paglusob sa Beirut at ang masaker sa Sabra at Shatila sa ilalim ng pamumuno ni Ariel Sharon.
Ayon sa kanya, ang layunin ng Israel ay hindi lamang ang seguridad kundi ang permanenteng pananakop sa lupa ng Lebanon.
Hezbollah at ang Diwa ng Paglaban
Ang Hezbollah ay itinatag batay sa diwa ng jihad at pagpapalaya sa bayan, na may layuning ipagtanggol ang dangal ng Lebanon.
Sa kabila ng pandaigdigang suporta sa Israel, nanindigan ang mga mandirigma ng Lebanon at napilitang umatras ang mga puwersa ng Israel.
Mahigit 70,000 sundalong Israeli ang napaatras ng mga kabataang mandirigma ng Lebanon.
Tagumpay ng Unang Labanan
Sa loob ng 42 taon mula sa unang labanan, maraming martir ang naialay ng Lebanon, kabilang sina Sayyid al-Shuhada Ridwan Allah Alayh, Sayyid Hashemi, at iba pang mga mandirigma.
Sa ika-27 ng buwan, nilagdaan ang kasunduan ng tigil-putukan at pag-atras ng Israel mula sa timog ng Ilog Litani.
Mga Layunin ng Amerika at Israel
Sinabi ni Sheikh Qassem na ang layunin ng Amerika at Israel ay hindi lamang ang seguridad kundi ang pakikialam sa kinabukasan ng Lebanon — sa hukbo, ekonomiya, at politika nito.
Nais nilang pahinain ang Lebanon upang ang Hezbollah na lamang ang matira bilang hadlang sa kanilang mga layunin.
Paninindigan sa Sandata at Karapatan
Binigyang-diin niya na hindi nila isusuko ang kanilang sandata, sapagkat ito ang nagbibigay sa kanila ng kakayahang makipagkasundo.
Ang lakas ng paglaban ay nasa pananampalataya at kalooban ng mamamayan, hindi sa kagamitan.
May karapatan silang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa tunay na banta ng pagkalipol.
Paglabag sa Tigil-Putukan
Ayon sa UNIFIL, mahigit 7,000 paglabag ang ginawa ng Israel mula nang magsimula ang tigil-putukan.
717 katao ang nasawi, kabilang ang mga bata, kababaihan, kalalakihan, at mga mandirigma.
Walang paglabag mula sa panig ng Hezbollah.
Pasasalamat at Pagkakaisa
Nagpasalamat si Sheikh Qassem sa Iran at sa Kataas-taasang Pinuno para sa kanilang suporta.
Binanggit niya ang tatlong prinsipyo ng tagumpay: ang paglaban ay hindi matatalo, ang tulong ni Imam Hussein ay tagumpay o kamatayan, at ang pagtitiis para sa kinabukasan.
Pinuri niya ang mga mamamayan ng Yemen, Iraq, at iba pang kaalyado sa rehiyon.
……………
328
Your Comment