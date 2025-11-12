Seyyed Isa Tabatabaei at ang kanyang papel sa kilusang pagtutol ng mga Shia sa Lebanon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Seyyed Isa Tabatabaei ay huminga ng diwa ng pagtutol sa katawan ng lipunang Shia / Hangga’t may pananakop, ang pagtutol ay buhay.
Pagkilala sa isang tagapagtatag ng diwa ng pagtutol
Ang dating cultural attaché ng Islamic Republic of Iran sa Lebanon at tagapayo ng Kalihim ng AhlulBayt World Assembly ay nagsabi:
Kung si Imam Musa Sadr ang nagtatag ng mga institusyong panlipunan at pangkultura ng mga Shia sa Lebanon, si Seyyed Isa Tabatabaei naman ang huminga ng diwa ng pagtutol sa katawan ng lipunang Shia at pinanday ang identidad ng pagtutol. Mula sa kanyang mga pagsisikap isinilang ang modernong pagtutol ng Lebanon, na kalaunan ay umabot sa rurok sa pagsuporta sa layunin ng Palestina.
Paglunsad ng dokumentaryong “Wakil”
Ang seremonya ng paglunsad ng dokumentaryong “Wakil”, na naglalahad ng kasaysayan ng pagtutol sa Lebanon at ang mahalagang papel ni Hujjat al-Islam wal-Muslimin Seyyed Isa Tabatabaei — kinatawan ni Imam Khomeini (r.a.) at ng Kataas-taasang Pinuno sa Lebanon — ay ginanap sa Hussainiyah Honar.
Pagpupugay mula kay Mohammad Mehdi Shariatmadar
Si Mohammad Mehdi Shariatmadar, dating cultural attaché ng Iran sa Lebanon, ay nagpugay kay Tabatabaei bilang isang pambihirang personalidad — sugatan sa kamay ng kaaway ngunit tagapagtatag ng landas ng pagtutol.
Binanggit niya ang pasasalamat sa Hussainiyah Honar at Ammar Festival sa ikalawang pagkakataong paggunita sa taong ito.
Kasaysayan ng pagtutol sa Lebanon
Bago ang tagumpay ng Rebolusyong Islamiko, tatlong dakilang iskolar — Imam Musa Sadr, Seyyed Mohammad Hussein Fadlallah, at Sheikh Mohammad Mehdi Shamseddin — ang nagtatag ng kilusang pagtutol sa Lebanon.
Pagkatapos ng rebolusyon, mga iskolar mula sa Iran gaya nina Shaheed Mostafa Chamran, Ayatollah Okhtari, yumaong Mohtashami-Pour, at yumaong Hossein Sheikh al-Islam ay nagpatuloy sa landas na ito. Ngunit si Seyyed Isa Tabatabaei ay may natatanging posisyon sa kanilang hanay.
Buhay at landas ni Tabatabaei
Ipinanganak siyang ulila, nahiwalay sa ina sa pagkabata, at naging palaboy sa maraming taon.
Naglakbay mula Najaf, Damghan, Qom, Kermanshah, patungong Iraq at Lebanon.
Nag-aral sa Damghan, Qom, at Kermanshah; naging alagad ni Shaheed Ashrafi Esfahani.
Nakilala ang Fadaiyan-e Islam sa Kermanshah at nabighani sa aklat Kashf al-Asrar ni Imam Khomeini.
Mga institusyong kanyang itinatag
Itinatag niya halos lahat ng institusyong pangkultura, pangrelihiyon, pangkalusugan, at pangkawanggawa ng komunidad ng pagtutol sa Lebanon:
Komite ng Tulong, Foundation ng mga Martir, Institusyon ng mga Sugatan, Islamic Development Jihad, Foundation Kosar
40 Imam Khomeini Cultural Centers sa mga lungsod at nayon
Ospital Rasul al-Azam sa Beirut, Ospital Sheikh Ragheb Harb sa Nabatieh
Imam Khomeini Seminary sa Baalbek, Dambana ni Hazrat Khawla (s.a.)
Assembly of Muslim Scholars, Al-Manar TV, at mga paaralan ng tulong
Lahat ng ito ay kanyang ipinagkaloob sa Hezbollah — isang tanda ng kanyang taos-pusong paglilingkod at kawalang-pagnanasa sa kapangyarihan o kayamanan.
Pananalig at espirituwalidad
Unang Hajj ay inalay para kay Hazrat Fatima (s.a.)
May espesyal na ugnayan sa Qur’an — nagbabasa ng hindi bababa sa dalawang juz araw-araw, minsan ay buong Qur’an sa isang araw tuwing Ramadan.
Pagpupugay mula kay Seyyed Hassan Nasrallah
Paulit-ulit na pinuri ni Seyyed Hassan Nasrallah ang taos-pusong pagmamahal ni Tabatabaei sa mga mamamayan ng Lebanon, pamilya ng mga martir, at mga mandirigma ng pagtutol.
Ang diwa ng pagtutol ay buhay
Sa pagtatapos ng dokumentaryo, tinanong: “Maaari bang tapusin ng Israel ang kasaysayan ng pagtutol?”
Ang sagot ni Shariatmadar: “Hangga’t may pananakop, ang pagtutol ay buhay.”
Ang pagtutol ay hindi lamang sandata at misil — ito ay diwa sa mga taong may pananampalataya at kamalayan.
Maging sa diskurso ng pandaigdigang batas, kinikilala ang karapatang ipagtanggol ang pagtutol.
Pangwakas na pahayag
“Si Seyyed Isa Tabatabaei ay hindi lamang tagapagtayo ng mga gusali at institusyon — siya ang tagapagtayo ng kultura ng pagtutol. Naniniwala siya na kaya nating tumindig, at dapat tayong tumindig.”
Sa mga salita ni Seyyed Hassan Nasrallah:
“Ang anumang sabihin natin tungkol kay Seyyed Isa ay hindi kailanman makatutumbas sa kanyang tunay na halaga. Ang kanyang karapatan sa atin, sa bayan, at sa landas ng pagtutol ay dakila at walang hanggan.”
