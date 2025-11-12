Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pagsusuri ng pahayagang Zionista sa kakayahang pangmisil at panrehiyon ng Iran: Matatag at patungo sa mas matalinong panlaban.
Yedioth Ahronoth: Iran ay isa sa iilang aktor sa rehiyon na may tunay na kakayahang panlaban
Ayon sa ulat ng ABNA, ang mga kamakailang ulat mula sa mga mapagkukunan ng Israel at Amerika tungkol sa bilis ng pagbangon at pagpapalakas ng industriya ng depensa ng Iran ay nakatawag-pansin sa mga tagasuri.
Sinulat ng pahayagang Zionista Yedioth Ahronoth: Sa kabila ng mga pag-atake ng Amerika, mabilis na nire-renew ng Iran ang arsenal ng mga misil nito at napanatili ang malaking bahagi ng programang nuklear.
Pagbangon ng kakayahang pangmisil ng Iran
Ayon sa ulat, ang 60% enriched uranium ng Iran ay inilipat sa isang lihim na pasilidad.
Aktibo ang industriya ng misil ng Iran 24/7.
Ang tugon ng Iran sa anumang pag-atake ng Israel ay magiging mas matindi kaysa dati.
New York Times: Sinabi ng mga opisyal ng militar ng Iran na sa susunod na digmaan, sabay-sabay na magpapaputok ng 2,000 misil upang wasakin ang depensa ng Israel — hindi tulad ng 500 misil sa loob ng 12 araw.
Pag-aayos ng mga pasilidad at muling pagbuhay ng produksyon
Matapos ang mga pag-atake noong Hunyo 2025, sinimulan ng Iran ang pagkukumpuni ng mga solid fuel facilities.
Bagaman may kakulangan sa ilang kagamitan tulad ng planetary mixers, binabawi ito sa pakikipagtulungan sa China, Russia, at North Korea.
Tantiya: Iran ay may 1,000–1,500 medium-range ballistic missiles, sa kabila ng pagkawala ng halos 1,000 misil sa mga pag-atake ng Israel.
Mga taktika ng kaligtasan at kakayahang tumugon
Gumagamit ang Iran ng mobile launchers, underground tunnels, at geographic dispersion upang maprotektahan ang kakayahang magpaputok ng misil mula sa preemptive strikes.
Kahit sa malawakang sagupaan, nananatili ang kakayahang tumugon ng Iran.
Tatlong pangunahing haligi ng estratehiyang depensa ng Tehran
1. Aktibo at lumalawak na programa ng misil
2. Suporta sa mga puwersang panrehiyong pagtutol: Hezbollah, Ansarullah, Hamas, at mga grupong Shia sa Iraq
3. Limitado at hindi pang-armas na programang nuklear — tinatayang may 400 kg ng 60% enriched uranium, walang ebidensiya ng armas nuklear
Mga teknikal na hamon at landas patungo sa sariling kakayahan
Nasira ang radar systems at early warning systems sa mga kamakailang pag-atake, ngunit pansamantala lamang ang epekto.
Ang pagpapaalis sa mga inspektor ng IAEA ay nagbawas ng transparency ngunit nagdagdag ng kalayaan sa desisyong pangdepensa.
Babala sa maling kalkulasyon ng kabilang panig
Babala ng manunulat: Ang matitinding pahayag ng ilang politiko ng Israel at Amerika ay maaaring ituring ng Tehran bilang senyales ng nalalapit na pag-atake.
Sinabi ng isang opisyal ng Israel: “Walang senyales ng intensyon ng Iran na umatake, ngunit ang mga salita ay maaaring lumikha ng krisis.”
Konklusyon: Iran ay patungo sa mas matalinong panlaban
Bagaman bumaba ng 30–40% ang kakayahang pangmisil ng Iran, nananatili itong buhay, nababagay, at muling bumabangon.
Aminado ang media ng Israel na ang estruktura ng depensa ng Iran at ang network ng mga kaalyado nito sa rehiyon ay nananatiling matatag at patungo sa mas matalinong panlaban — isang katotohanang hindi na maikakaila ng mga tagamasid ng Zionismo.
