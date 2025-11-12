Pahayag ni Abu Mohammad al-Joulani ukol sa negosasyon sa pagitan ng Syria at Israel/Joulani: Mahirap ang negosasyon sa Israel ngunit nagpapatuloy ito

Pagpapatuloy ng negosasyon sa kabila ng kahirapan
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ibinigyang-diin ni Ahmad al-Sharaa, kilala bilang Abu Mohammad al-Joulani at pinuno ng pansamantalang pamahalaan ng Syria, sa panayam sa mga midyang Amerikano na ang negosasyon sa Israel ay mahirap ngunit nagpapatuloy.
Ipinahayag niya na anumang kasunduan sa Tel Aviv ay nakadepende sa ganap na pag-atras ng Israel mula sa mga teritoryong sinakop nito matapos bumagsak ang pamahalaan ni Bashar al-Assad.
Pagkakaiba sa mga Abraham Accords
Idinagdag ni al-Sharaa na ang kalagayan ng Syria ay naiiba sa mga bansang lumagda sa Abraham Accords.
Sa kasalukuyan, hindi pa handa ang Damascus na pumasok sa direktang negosasyon sa Israel.
Papel ng Amerika bilang tagapamagitan
Sa isa pang panayam sa Fox News, ipinaliwanag ni al-Sharaa na walang direktang ugnayan sa pagitan ng Syria at Israel, ngunit maaaring gumanap ang Estados Unidos bilang tagapamagitan.
Binigyang-diin niya na ang Syria, matapos ang pagbagsak ng dating rehimen, ay pumasok sa isang bagong yugto at naghahanda ng bagong estratehiya sa ugnayan nito sa Amerika.
Ayon sa kanya, hindi na itinuturing ang Syria bilang banta sa seguridad, kundi bilang isang potensyal na geopolitikal na kaalyado.
Pagkikita nina Joulani at Trump
Nagpahayag si Pangulong Donald Trump ng papuri kay al-Sharaa, at sinabing may tiwala siya sa kakayahan nito na pamunuan ang transisyong yugto ng Syria.
Ayon kay Trump, nakikipag-ugnayan ang Washington sa Israel upang mapabuti ang relasyon sa Syria.
Ang pagbisita ni al-Sharaa sa White House bilang pangulo ng Syria ay unang pagkakataon, at naganap anim na buwan matapos ang kanilang unang pag-uusap ni Trump sa Saudi Arabia.
Ang pagbisitang ito ay ilang araw lamang matapos alisin ng UN Security Council ang pangalan ni Ahmad al-Sharaa at ng kanyang kalihim ng panloob, Anas Khattab, mula sa listahan ng mga may kaugnayan sa ISIS at al-Qaeda.
Buod at Pagsusuri
Ang mga pahayag ni al-Sharaa at ang kanyang pagbisita kay Trump ay itinuturing na senyales ng posibleng pagbabago sa patakarang panlabas ng Syria matapos ang pamumuno ni Assad.
Ang pagbibigay-diin sa papel ng Amerika bilang tagapamagitan, ang paglayo sa modelo ng Abraham Accords, at ang paggiit sa pag-atras ng Israel mula sa mga sinakop na teritoryo ay mga salik na maaaring magtakda ng bagong direksyon sa ugnayan ng Damascus sa Washington at Tel Aviv.
