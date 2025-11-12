Pakistani Taliban, Inako ang Responsibilidad sa Nakakamatay na Pagsabog sa Islamabad

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inako ng Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) ang responsibilidad sa isang suicide bombing na naganap ngayong Martes sa harap ng isang korte sa Islamabad.
Ang pagsabog ay nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 12 katao at pagkasugat ng mahigit 20 iba pa.
Ayon sa ulat ng Agence France-Presse (AFP), kinumpirma ng TTP ang kanilang pagkakasangkot sa insidente sa harap ng kompleks ng hukuman sa Islamabad.
Naganap ang pagsabog sa mga unang oras ng umaga.
Mga Paunang Ulat
Ilang Pakistani media gaya ng Neo News at Samaa TV ang nag-ulat na maraming nasawi at nasugatan sa insidente.
Dalawang opisyal ng seguridad sa Pakistan ang nagsabi sa Associated Press na ang pagsabog ay isinagawa gamit ang isang sasakyang may bomba.
Pahayag ng Ministro ng Panloob
Kinumpirma ni Mohsin Naqvi, Ministro ng Panloob ng Pakistan, na 12 katao ang nasawi sa suicide attack.
Ayon sa kanya, sinubukan ng salarin na pumasok sa loob ng korte ngunit nabigo, kaya’t isang sasakyang pulis ang naging target.
Idinagdag niya na ang insidente ay isinagawa ng mga elementong sinusuportahan ng India at mga kinatawan ng Afghan Taliban na konektado sa TTP, bagaman patuloy pa rin ang imbestigasyon.
Sunod-sunod na Pag-atake
Ang pagsabog sa Islamabad ay naganap isang araw matapos ang pag-atake sa isang military college sa rehiyon ng Wana at isa pang pagsabog sa Red Fort ng Delhi sa Islamabad.
Ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng mas matinding pangamba sa tumitinding tensyon sa seguridad ng Pakistan.
Posisyon ng Pakistani Taliban
Bago ang opisyal na pag-ako ng responsibilidad, itinanggi ng TTP sa mga pahayag na ibinahagi sa CBS News ang kanilang pagkakasangkot sa mga pag-atake sa Islamabad at Wana.
Gayunpaman, pinaniniwalaan ng mga eksperto sa seguridad ng Pakistan na ang grupo ang nasa likod ng parehong insidente.
………….
328
Your Comment