Paglusob ng mga Zionistang Settler sa Miyembro ng Knesset ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang organisadong pagsalakay, nilusob ng mga ekstremistang kanang Zionistang settler ang isang bahay sa lungsod ng Haifa upang guluhin ang isang pagpupulong kung saan naroon si Ayman Odeh, isang Arabong miyembro ng Knesset (parlamento ng rehimeng Israeli).
Ayon sa mga lokal na ulat, ang panawagan para sa paglusob ay isinagawa nang hayagan ng mga partidong ekstremistang kanan sa pamamagitan ng iba’t ibang anunsyo sa social media upang sadyang guluhin ang naturang kaganapan.
Itinuturing ito bilang patunay ng marahas na pag-uugali ng mga ekstremistang Zionista laban sa mga Arabeng naninirahan sa sinakop na Palestina, at bilang pampublikong pag-atake kay Ayman Odeh bilang miyembro ng Knesset.
Ang mga settler ay sumigaw ng mga mapanirang slogan laban sa mga Arabeng dumalo sa pagpupulong, kabilang ang.
……………
328
Your Comment