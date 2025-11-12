Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Nobyembre 11, 2025, gumuho ang bahagi ng Hongqi Bridge sa lalawigan ng Sichuan, Tsina — isang tulay na may habang 758 metro at itinayo bilang bahagi ng muling pagsasaayos ng kalsadang G317 sa paligid ng Shuangjiangkou Dam. Ang tulay ay itinuring na isang mahalagang bahagi ng imprastrakturang pang-transportasyon sa rehiyon, na may layuning pagdugtungin ang mga komunidad sa paligid ng Daduhe River.
Pagguho Matapos ang 10 Buwan: Isang Alarma sa Kalidad ng Konstruksiyon
Ang tulay ay binuksan noong unang bahagi ng 2025, ngunit sampung buwan lamang ang lumipas, bumigay ito. Ayon sa mga ulat, walang nasawi sa insidente dahil sa naunang pagsasara ng lugar para sa maintenance o inspeksyon. Gayunpaman, ang biglaang pagbagsak ng isang bagong tayong tulay ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa publiko ukol sa kalidad ng konstruksyon, pamamahala ng proyekto, at regulasyon sa seguridad.
Teknikal na Detalye ng Tulay
- Uri: Cantilevered 2-lane beam bridge
- Kabuuang haba: 758 metro
- Pinakamataas na pier: 172 metro
- Span configuration: 4×13 + 40 + 120 + 220 + 120 + 2×40 + 13 metro
- Lokasyon: Baiwanxiang, Sichuan, malapit sa Shuangjiangkou Dam — ang pinakamataas na earth-fill dam sa mundo
Ang tulay ay itinayo sa isang rehiyong may komplikadong heolohikal na kondisyon, kabilang ang aktibidad ng fault lines at matarik na lambak. Ang mga ganitong kondisyon ay nangangailangan ng masusing disenyo at matibay na materyales.
Mga Posibleng Sanhi ng Pagguho
Bagaman wala pang opisyal na ulat ng imbestigasyon, ilang mga posibilidad ang lumulutang:
- Pagkukulang sa disenyo o materyales: Maaaring may depekto sa structural integrity ng tulay, gaya ng hindi sapat na suporta sa mga critical na bahagi.
- Pagkakamali sa konstruksyon: Posibleng hindi nasunod ang mga pamantayan sa pagtatayo, o may shortcut na ginawa upang mapabilis ang proyekto.
- Pagkilos ng lupa o natural na salik: Ang rehiyon ng Sichuan ay kilala sa aktibidad ng lindol at pagguho ng lupa, na maaaring nakaapekto sa pundasyon ng tulay.
Mga Implikasyon at Pananagutan
Ang insidenteng ito ay nagbukas ng mas malawak na diskurso sa accountability ng mga kontraktor, lokal na pamahalaan, at mga ahensyang nangangasiwa sa imprastraktura. Sa isang bansang mabilis ang urbanisasyon tulad ng Tsina, ang pressure upang matapos agad ang mga proyekto ay maaaring humantong sa pagkompromiso ng kalidad.
Mga Susunod na Hakbang
- Komprehensibong imbestigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak.
- Pagsusuri sa iba pang bagong tayong tulay sa rehiyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko.
- Pagrepaso sa mga regulasyon sa konstruksyon at mas mahigpit na inspeksyon sa mga proyektong pampubliko.
Pangwakas na Pagninilay
Ang pagbagsak ng Hongqi Bridge ay hindi lamang isang teknikal na kabiguan — ito ay isang babala sa kahalagahan ng integridad, transparency, at pananagutan sa mga proyektong pampubliko. Sa panahong ang imprastraktura ay itinuturing na susi sa pag-unlad, ang kalidad at kaligtasan ay hindi maaaring isantabi.
