Diplomasya sa Gitnang Silangan: Papel ng Turkey sa Usapin ng Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa Hakan Fidan, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Turkey, ang usapin sa nuclear program ng Iran ay isa sa pangunahing paksa ng kanyang pag-uusap sa mga opisyal ng Amerika, kung saan binigyang-diin niya ang kahalagahan ng diplomatikong solusyon para sa kapayapaan sa rehiyon.
Sa kanyang opisyal na pagbisita sa Estados Unidos, sinabi ni Hakan Fidan, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Turkey, na ang nuclear file ng Iran ay may espesyal na kahalagahan sa seguridad ng rehiyon. Ayon sa kanya, ito ay naging isa sa mga pangunahing paksa ng kanyang mga pagpupulong sa mga opisyal ng Amerika.
Suporta sa Diplomatikong Solusyon
Binigyang-diin ni Fidan na ang Turkey ay sumusuporta sa mga solusyong diplomatikong multilateral upang maresolba ang isyung ito. Aniya, ang katatagan ng rehiyon at ang pag-iwas sa karagdagang tensyon ay nakasalalay sa maingat na paghawak sa usapin ng nuclear program ng Iran.
Mas Malawak na Diskusyon sa Rehiyonal na Krisis
Bukod sa Iran, tinalakay rin ni Fidan sa kanyang mga pagpupulong ang mga sumusunod:
- Pamamahala sa mga krisis sa hilaga at timog Syria, kabilang ang mga lugar na apektado ng digmaan at pagkakawatak-watak.
- Pagharap sa Caesar Act, isang batas ng Amerika na nagpapataw ng parusa sa mga entidad na sumusuporta sa pamahalaan ng Syria.
- Pagpapanatili ng pagkakaisa at katatagan ng Syria, sa harap ng mga banta ng panlabas na interbensyon at panloob na alitan.
Pakikipag-ugnayan kay Steve Wietkoff
Nakipagpulong si Fidan kay Steve Wietkoff, espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Amerika para sa Gitnang Silangan, kung saan tinalakay nila ang mga hindi pa nareresolbang isyu sa ceasefire sa Palestina, pati na rin ang posisyon ng Amerika sa nuclear program ng Iran.
Pangwakas na Pagninilay
Ang aktibong papel ng Turkey sa mga negosasyon ukol sa Iran ay nagpapakita ng pagkiling nito sa diplomasya kaysa sa konfrontasyon, at ng pagnanais nitong maging tagapamagitan sa mga sensitibong usapin sa Gitnang Silangan. Sa harap ng patuloy na tensyon sa rehiyon, ang mga ganitong hakbang ay mahalaga upang mapanatili ang balanse at maiwasan ang eskalasyon ng alitan.
