Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- “Kami ang kilusang pagtutol (resistance); isang partido na naglagay ng mga aral ni Imam Husayn (AS) bilang pangunahing gabay. Ang partidong ito ay nag-alay ng maraming dakilang martir at mga kumander.”
“Ang mga hakbang na isinagawa ng kilusang pagtutol mula 2023 hanggang ngayon ay naging dahilan upang mapigilan ang presensiya ng rehimeng Zionista sa aming lupain.”
“Ang pag-iral ng kilusang pagtutol at ang lakas na taglay nito ay nagsisilbing hadlang sa pagtatatag ng kaaway na Zionista sa lupaing ito.”
Analitikal Komentaryong Series Edition
(Neutral, explanatory context for readers and analysts)
1. Retorika ng “Maktab ni Imam Husayn (AS)”
Sa diskursong panrelihiyon at pampulitika ng rehiyon, ang pagbanggit sa maktab o “paaralan” ni Imam Husayn (AS) ay karaniwang tumutukoy sa:
mga pagpapahalagang moral tulad ng sakripisyo, katapangan, at prinsipled resistance,
isang simbolikong modelo ng paninindigan sa harap ng pang-aapi.
Ginagamit ito bilang identity framework upang ipakita ang espiritwal at ideolohikal na pinagmumulan ng isang kilusan.
2. Pagpapakita ng Legitimasyon sa Pamamagitan ng Martyrdom
Ang pagbanggit sa “mga dakilang martir at mga kumander” ay bahagi ng political narrative-building na nakatuon sa:
pagpapatibay ng pagkakaisa sa loob ng grupo,
pagpaparangal sa mga namatay,
at paglikha ng continuity sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyang adbokasiya ng kilusan.
Ganito kadalas ang paraan ng mga kilusang pampulitika upang ipakita ang kanilang kasaysayan at sakripisyo.
3. Pahayag ukol sa 2023–kasalukuyang operasyon
Ang pag-angkin na ang mga hakbang ng kilusang pagtutol mula 2023 ay “nakapigil” sa presensiya ng Zionistang puwersa ay dapat unawaing:
bahagi ng strategic communication,
ipinapahayag mula sa pananaw at posisyon ng grupo,
at hindi nangangahulugang beripikadong pagsusuri mula sa lahat ng panig.
Ito ay isang politically framed claim, karaniwang makikita sa mga pahayag tungkol sa seguridad at teritoryal na tensyon sa rehiyon.
4. Ang Diskurso ng “Presensya at Lakas”
Ang pagbibigay-diin na ang presensya at kakayahan ng kilusan ay “hadlang” sa kalaban ay tumutugma sa retorika ng:
deterrence (pagpapakita ng kakayahang pigilan ang aksyon ng kabilang panig),
strategic signalling (pagpapadala ng mensahe sa lokal at internasyonal na publiko).
Mahalagang unawain ang pahayag bilang bahagi ng mas malawak na dinamika sa pagitan ng mga aktor sa rehiyon, hindi bilang pagsusulong ng alinmang armadong aksyon.
