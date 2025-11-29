Liham ng Hezbollah sa Papa: Ang rehimeng Zionista ang hadlang sa kapayapaan at katarungan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Nagpahayag ang Hezbollah ng Lebanon, kasabay ng nalalapit na pagbisita ni Pope Leon XIV sa Beirut, ng mensaheng naglalahad ng kanilang malugod na pagtanggap ngunit binigyang-diin na ang rehimeng Zionista ang “pangunahing hadlang sa kapayapaan at katarungan.” Ayon sa liham, ang mga pandaigdig at panrehiyong krisis ay bunga ng paglabag sa karapatang pantao at ang pag-uunang-bigat sa mga interes at pagtatangi batay sa relihiyon at lahi.
Sa pagbanggit sa “dalawang-taóng trahedya sa Gaza” at patuloy na okupasyon ng mga Zionista, binatikos ng Hezbollah ang pandaigdigang komunidad sa umano’y pagwawalang-bahala sa katarungan para sa sambayanang Palestino. Pinuna rin ng grupo ang pagpapatuloy ng mga paglabag ng Israel laban sa Lebanon at ang umano’y pagsisikap na kontrolin ang tubig, lupa, at yamang-gas ng bansa.
Sa huli, tinukoy ng Hezbollah ang pagbisita ng Papa bilang isang pagkakataon upang bigyang-diin ang ugnayang mapayapa, panloob na katatagan, at ang pangangailangan ng pagkakaisa sa harap ng anumang agresyon o panlabas na pakikialam.
Analitikong Komentaryo
1. Diplomatikong Tono na may Kritikal na Mensahe
Ang liham ng Hezbollah ay gumagamit ng magalang at diplomasiyang wika bilang pagtanggap sa pagbisita ng Santo Papa, ngunit kaakibat nito ay isang matinding kritikang mensahe laban sa mga polisiya ng Israel. Ipinapakita ng ganitong porma na ang pagbati at kritisismo ay sabay na umiiral bilang bahagi ng political signaling.
2. Pag-frame ng Krisis bilang Isyu ng Katarungan
Mahalagang punto sa liham ang pag-uugnay ng mga krisis—mula sa Gaza hanggang sa rehiyonal na tensyon—sa kawalan ng paggalang sa karapatang pantao. Ito ay isang paraan ng pagbibigay-interpretasyon sa tunggalian bilang moral at human rights issue, hindi lamang militar o pulitikal.
3. Pagbanggit sa “Dalawang-Taóng Trahedya” ng Gaza
Sa pagbibigay-diin sa makailang ulit na trahedya sa Gaza, itinataguyod ng liham ang narrative ng pangmatagalang pagdurusa ng mga sibilyan. Ginagamit ito upang igiit na ang internasyonal na komunidad ay may responsibilidad ngunit hindi gumagalaw nang naaayon sa prinsipyo ng katarungan.
4. Paglalantad sa alitan ng Israel at Lebanon
Ang pagbanggit sa umano’y tangkang kontrol ng Israel sa tubig, lupa, at gas resources ay nagpapakita ng isa pang dimensiyon ng tensyon—ang ekonomiko at teritoryal na interes. Dito, ipinapakita ng Hezbollah na ang tunggalian ay hindi lamang militar kundi may kaugnayan sa estratehikong yaman ng rehiyon.
5. Pagbisita ng Santo Papa bilang Simbolikong Sandali
Sa pananaw ng liham, ang pagdating ng Papa ay hindi lamang relihiyosong pangyayari. Ito ay nakikita bilang pagkakataon upang “ire-set” o ipaalaala sa mundo ang mga prinsipyong gaya ng co-existence, internal stability, at paglaban sa panlabas na pang-aabuso. Sa ganitong paggamit, ang pagbisita ng Papa ay nagiging moral platform na may diplomatic weight.
6. Mas Malawak na Mensahe: Resistensiya at Identidad
Sa huli, ang liham ay tumuturing sa Lebanon bilang lugar ng paninindigan—isang tema na paulit-ulit sa diskursong pampulitika ng Hezbollah. Ang pagsasama ng “coexistence” at “resistance” ay isang pagtatangka na pag-isahin ang pambansa at ideolohikal na identidad sa harap ng internasyonal na audience.
