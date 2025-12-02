Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Higit sa 1,200 na mga Imam ng Salat al-Jumu’ah, mga tagapagturo ng mga seminaryo ng relihiyon, at mga nakatatanda at pinuno ng mga tribo mula sa komunidad na Sunni at Shia sa lalawigan ng Sistan at Baluchestan ang nagkondena sa hakbang ng pamahalaan ng Australia na akusahan ang Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
Tinukoy nila ang nasabing hakbang bilang “iligal at naiimpluwensyahan ng rehimen ng Israel.”
Ipinahayag din ng mga personalidad na ito na ang IRGC ay may mahalagang papel sa pagsusulong ng pambansang seguridad, pagtugis sa terorismo, at pagharap sa mga banta sa rehiyon.
Ayon sa kanila, ang desisyon ng pamahalaan ng Australia ay isang pagtatangka upang ilayo ang pansin ng pandaigdigang publiko mula sa mga paglabag at pang-aabusong nagaganap sa Gaza.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
(Neutral, propesyonal, at pang-media)
1. Konteksto ng Rehiyon at Sosyo-Politikal na Timbang
Ang lalawigan ng Sistan at Baluchestan ay kilala sa magkakahalong populasyon ng Sunni at Shia, at may sensitibong geopolitical positioning.
Ang pagkakaisa ng higit sa 1,200 relihiyoso at tribung pinuno ay nagpapakita ng mataas na antas ng simbolikong bigat at kolektibong posisyon ng lokal na pamayanan hinggil sa mga isyung pambansa at panlabas.
2. Pagtingin sa Desisyong Australyano
Inilalarawan ng pahayag ang hakbang ng Australia bilang:
Hindi naaayon sa batas
May impluwensiyang panlabas
May kaugnayan sa mas malawak na dinamika ng Middle East
Ito ay isang karaniwang posisyon sa loob ng rehiyonal na diskurso kung saan ang mga bansang Kanluranin ay tinitingnang may matibay na ugnayan sa mga patakarang pro-Israel.
3. Papel ng IRGC sa Pampublikong Diskurso
Binibigyang-diin ng mga lumagda ang:
Seguridad ng es
Pagtatanggol sa mga hangganan
Pagtugis sa mga grupong itinuturing na terorista
Sa mas malawak na pananaw, ang ganitong uri ng suporta ay ipinapakita bilang patunay ng tiwala ng lokal na awtoridad sa seguridad lalo na sa mga rehiyong may komplikadong isyung panseguridad.
4. Ang Saloobin sa Gaza at Pandaigdigang Opinyon
Ang pagtukoy sa Gaza ay nagpapahiwatig ng pananaw na ang mga internasyonal na aksyon laban sa mga institusyon ng Iran ay minsan nakikita bilang paglilihis ng pansin mula sa mga kaganapan sa Palestina.
Ito ay nagbibigay-diin sa mas malawak na pattern kung saan ang mga aktor sa rehiyon ay tinitingnan ang mga patakarang Kanluranin sa lente ng hidwaan sa Gitnang Silangan.
