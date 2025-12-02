Ipinagkabit ang Pinagsamang Bato ng Libingan ng mga Heneral na sina Hajizadeh at Baqeri

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang pinagsamang lapida ng mga kagalang-galang na martir—Heneral Amir-Ali Hajizadeh at Heneral Mahmoud Baqeri—ay opisyal nang naitayo. Ang pangunahing konsepto ng disenyo nito ay hango sa imahe ng “bundok”, na nagsilbing inspirasyon sa kabuuang estruktura.
Ang simbolong ito ng katatagan, katapangan, at dangal sa kulturang Iranian at Islamiko ay inilahad sa porma at disenyo ng kanilang bato ng libingan. Nilalayon nitong ipakita, sa isang malikhaing at pangmatagalang paraan, ang mataas na antas at marangal na posisyon ng dalawang komandante, bilang paggalang sa kanilang mga sakripisyo at paglilingkod.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Simbolismo ng “Bundok” sa Disenyo
Ang pagpili ng bundok bilang pangunahing inspirasyon ay may malalim na kahulugan sa kulturang Iranian at Islamiko.
Ang bundok ay sumasagisag sa:
katatagan,
hindi matitinag na paninindigan, at
kataas-taasang dangal.
Ang paggamit nito sa disenyo ng lapida ay isang sinadyang pagtatanghal ng matatag na karakter at matibay na pamana ng dalawang heneral.
2. Artistikong Paghahayag ng Pambansang Alaala
Ang paglalagay ng pinagsamang bato ng libingan ay hindi lamang isang ritwal na seremonyal, kundi isa ring artistikong dokumentasyon ng makasaysayang naratibo.
Ipinapakita nito kung paano ginagawang visual ang pagpaparangal sa mga personalidad na itinuturing na may malaking ambag sa pambansang seguridad at karangalan.
3. Pangmatagalang Elemento ng Memoralisasyon
Ang lapida, sa kanyang natatanging disenyo, ay nagiging bahagi ng cultural memory landscape—isang pisikal na simbolo na maaaring pagkunan ng inspirasyon ng mga bisita at susunod na henerasyon.
Ang artistikong porma nito ay nagbibigay-diin sa pagsasanib ng tradisyon, modernong pagkakayari, at pambansang identidad.
