Inilunsad kahapon ng United States Central Command (CENTCOM), katuwang ang mga opisyal ng Bahrain, ang isang pinagsamang command center para sa pamban

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inilunsad kahapon ng United States Central Command (CENTCOM), katuwang ang mga opisyal ng Bahrain, ang isang pinagsamang command center para sa pambansang depensa sa himawari sa Bahrain.
Ginanap ang seremonya sa Camp Ras al-Bahr, na dinaluhan ni Heneral Brad Cooper, commander ng CENTCOM, pati na rin ng Crown Prince at Punong Ministro ng Bahrain.
Pagsusuri at Komentaryo
1. Ang pagbubukas ng sentro ay nagpapakita ng pagpapalakas ng kooperasyon sa militar sa pagitan ng Estados Unidos at Bahrain, lalo na sa larangan ng depensa sa himawari at teknolohiyang pangseguridad.
2. Ang lokasyon sa Camp Ras al-Bahr ay stratehikong mahalaga, dahil ito ay nasa gitna ng Gulf region, na kritikal para sa pagmomonitor at proteksyon ng rehiyonal na hangganan at estratehikong ruta sa dagat.
3. Ang presensya ng mataas na opisyal ng parehong bansa ay nagpapahiwatig ng matibay na alyansa at politikal na suporta para sa proyektong ito, na maaaring magpadala ng malinaw na mensahe sa iba pang rehiyonal na aktor tungkol sa kakayahan at determinasyon ng dalawang bansa sa seguridad.
4. Ang sentro ay maaaring magsilbing **platform para sa mas mabilis na koordinasyon at pagtugon** sa anumang banta mula sa himawari o aerial threats, na nagdaragdag sa kolektibong depensa ng rehiyon.
