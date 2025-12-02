Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa taunang ulat ng Department of Justice ng Estados Unidos tungkol sa droga, ang Mexico ang itinuturing na pangunahing problema, at hindi man lang nabanggit ang Venezuela kahit isang beses.
Pagsusuri at Komentaryo
Ang pahayag ay nagtatampok ng paradox o hindi pagkakatugma: kahit na walang opisyal na banta o kapasidad sa militar o nuklear ang Venezuela, patuloy itong binabanta sa rhetoric ng militar ng Estados Unidos. Ito ay nagpapakita ng posibleng geopolitical signaling o politikal na estratehiya kaysa aktwal na pangangailangan para sa aksyon.
Ang ulat ng DOJ na nagtuon sa Mexico bilang pangunahing problema sa droga ay nagpapakita ng diskrepansiya sa narrative ng pambansang seguridad ng US: habang Venezuela ay hindi itinuring na pangunahing problema sa droga, nananatili itong target ng retorika at potensyal na presyon.
Ang hindi pagtukoy sa Venezuela sa opisyal na ulat ay maaaring magpahiwatig ng pampulitikang motibo sa mga pahayag ng banta, na maaaring kaugnay sa rehiyonal na impluwensya, diplomatikong leverage, o domestic na politika sa US.
Ang ulat at komentaryo ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng masusing pagsusuri sa motibo at konteksto ng mga internasyonal na banta: hindi lamang sa kakayahan ng isang bansa, kundi pati na rin sa estratehikong interes ng nagbabantang bansa.
.............
328
Your Comment